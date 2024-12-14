أحمد راتب، أشهر مَن تألق في السينما والمسرح بجوار عادل إمام.. حكاية الأيام التسعة في الاعتقال.. اليوم تحل الذكرى الثامنة لرحيله

الفنان أحمد راتب، فنان قدير، قدم أدوارا متنوعة ناجحة فى المسرح والسينما والدراما، فنان من الطراز الأول، من أشهر من قدم أدوارا فلسفية ثانوية تحمل سخرية من الأوضاع حوله، بدأ مشواره الفني وهو طفل، رحل فى مثل هذا اليوم 14 ديسمبر عام 2016.

عُرف عن الراحل أحمد راتب احترام الفن والالتزام الشديد تجاهه، فأثناء عرض مسرحية "الزيارة انتهت" رحل والده، وتقرر دفنه فى اليوم التالى، لكن التزاما منه ذهب فى نفس الليلة لأداء دوره فى المسرحية وهو يكبت مشاعر الحزن فى نفسه احتراما لجمهوره وفنه.

ابن حى السيدة زينب

وُلد الفنان أحمد راتب عام 1949 بحى السيدة زينب، عشق التمثيل منذ صغره ومارسه وهو في المدرسة، ثم بفرقة التمثيل بالجامعة، ثم الالتحاق بمعهد الفنون المسرحية، وكان وهو طالبٌ يذهب إلى الإذاعة ويظل بها بالساعات حتى يمكن أداء أي عمل بصوته فقط مقابل 2 جنيه في الساعة كما روى فيما بعد.

الفنان الراحل أحمد راتب، فيتو



اعتقل الفنان أحمد راتب في بداية مشواره الفني عام 1968 بسبب اعتصامه مع بعض زملائه اعتراضًا على بعض القرارات التي أعقبت النكسة، موضحا أنه تم الإفراج عنه بعد 9 أيام من اعتقاله، وخرج وهو لديه شعور بأنه بطل قومي، مما جعله يتوجه لمقهى معروف بأن رواده من "المناضلين أصحاب الأفكار الثورية" ليجلس معهم باعتباره واحدًا منهم إلا أنه فوجئ عندما جلس على المقهى بأن الجالسين يتحدثون في أمور شخصية ليس لها أي علاقة بالقرارات التي اعتُقل بسبب اعتراضه عليها، مما أصابه بصدمة كبيرة ليقرر ألا يشترك في العمل السياسي مرة أخرى ويوجه طاقته للعمل الفني.

يارب ولد أشهر أفلامه

لم يحصل الفنان أحمد راتب على البطولة المطلقة فى السينما أو الدراما، وظل يعمل فى أدوار ثانوية أو سنيدا للبطل.

ومن أشهر أدواره فى السينما شخصية الشاب البوهيمى عيسوى فى فيلم "يارب ولد"، ومن أشهر أفلامه: “واحد من الناس، فاصل ونعود، في شقة مصر الجديدة، خليج نعمة، الأولة في الغرام، نمس بوند، الكومندان، أجراس الخطر، زهايمر، على بيه مظهر، جدعان الحلمية، انت اللى قتلت الحنش، المشاغبون في البحرية، الجردل والكنكة، الحب فوق هضبة الهرم، واحدة بواحدة”.

وكان آخر أعماله السينمائية “فوبيا” الذي انتهى من تصويره بالكامل، وعُرض بعد وفاته عام 2016.

الفنان أحمد راتب فى المال والبنون، فيتو

حيث اشتُهر بالكثير من الإفيهات التي رسمت البسمة على شفاه متابعيه من أشهرها "ما ينفعش استحمى، أنا فنان بوهيمى يعمل اللى يحلو له"، في فيلم "يارب ولد"، ومن إفيهاته أيضا “أنا ببنى جسور، أنا عبقرى وسابق جيلى، الفن هو اللى بيوصل الأجيال ببعضها"، وفى فيلم "الإرهابى" مع عادل إمام يقول: "لا تناقش ولا تجادل بدل ما تقع في المحظور”.

ثنائية مع عادل إمام

كون أحمد راتب ثنائية ناجحة مع الفنان عادل إمام فقدما معا الكثير من الأعمال الفنية الناجحة بلغت 19 عملا، منها: “انتخبوا الدكتور سليمان عبد الباسط، على باب الوزير، المتسول، واحدة بواحدة، اللعب مع الكبار، الإرهابي، المنسي، والإرهاب والكلاب، بخيت وعديلة، طيور الظلام، المتسول”، ومسرحية الزعيم، وغيرها من الأعمال الناجحة.

وكان راتب يعتبر عادل إمام “سد منيع ساهم في استمرار مهنة الفن”، وكان يصفه بأنه "إنسان من الطراز الرفيع".

وكان تعليق الفنان عادل إمام على رحيل راتب: مصر فقدت فنانا كبيرا وأنا فقدت صديقا عزيزا، ربنا يرحمه.

19 عملا جمعت بين عادل إمام وأحمد راتب، فيتو



فى مجال الدراما، قدم أحمد راتب مجموعة من الأدوار التى لا يمكن نسيانها، فقدم الضابط الاسرائيلى إيزاك ابن عميتاى فى مسلسل "رأفت الهجان".

وقدم سلامة الحلوانى فى مسلسل "بوابة الحلوانى"، السحت فى "المال والبنون"، وفى "زمن عماد الدين" قدم شخصية الريحاني، كذلك قدم شخصية القصبجى فى مسلسل "أم كلثوم" الذى نال عنه جائزة أفضل ممثل في مهرجان الإذاعة والتليفزيون.

وكان آخر أدواره التي لم يكملها في مسلسل "الأب الروحي"، وأيضا فيلمي "جواب اعتقال" و"مولانا" الذي لم يتمكن من مشاهدتهما، وعرضا بعد رحيله.

آخر ظهور للفنان الراحل ممسكًا بالمصحف الشريف

كان آخر ظهور للفنان الراحل أحمد راتب قبل رحيله بشهر واحد في عزاء الساحر "محمود عبد العزيز"، حيث بدت عليه ملامح الإرهاق والتعب وظهر ممسكًا بالمصحف الشريف، وكأنه أراد أن يودع الوسط الفني والجمهور قبل أيام من رحيله ليرحل بعدها بعد أزمة صحية عنيفة في مثل هذا اليوم عام 2016.



لم تتعدد تكريمات الفنان أحمد راتب كفنان، وقد تساءلت ابنته لمياء في تعجب عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: رحل منذ ثمانى سنوات، ومافيش مهرجان في مصر فكَّر يكرم اسم أحمد راتب، بالرغم من أنه قدم ما يقرب من 500 عمل فني بين سينما ودراما وإذاعة ومسرح، إلا أنه فى سبتمبر الماضى كرَّم الفنان أحمد راتب مؤخرا من المهرجان القومى للمسرح، ومهرجان القاهرة للمسرح التجريبى فى دورته الـ 31.



ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.