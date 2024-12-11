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ثقافة وفنون

لطفي لبيب: أنا كوميديان أكثر من عادل إمام، وبيومي فؤاد مش شبهنا

لطفي لبيب.فيتو
لطفي لبيب.فيتو

حل الفنان لطفي لبيب ضيفًا على برنامج مع نزار الذي يقدمه الإعلامي العراقي نزار الفارس وأطلق سلسلة من التصريحات القوية.

وكان من أبرز  تصريحات لطفي لبيب في الحلقة مع نزار الفارس المقرر إذاعتها عبر فضائية الرابعة العراقية ما يأتي:

  • أنا أضحك أكثر من عادل إمام.
  • لا تعليق على أداء علي ربيع الفني.
  • بيومي فؤاد مش شبهنا.. وأرفض المقارنة به.
  • محمد رمضان ممثل للعشوائيات.
  • محمد سعد أفلامه لا توجد فيها رسالة فنية حقيقية.

فى سياق آخر كان قد انضم الفنان لطفي لبيب إلى أبطال مسلسل “عسل نحل”، الذي انطلق تصويره منذ عدة أسابيع ويشارك في بطولته الفنانة رانيا يوسف وأحمد صفوت. 

مسلسل عسل نحل

وكشف مصدر من داخل المسلسل أن العمل توقف لأكثر من ثلاثة أسابيع بسبب الظروف الإنتاجية، إلا أنه يستكمل فريق العمل التصوير خلال الأيام القليلة القادمة، بأحد الأستوديوهات الخاصة بمدينة السادس من أكتوبر 

وأضاف المصدر أن الفنان لطفي لبيب قد انضم لفريق عمل المسلسل وسوف يبدأ تصوير أولى مشاهده مع استئناف تصوير المسلسل، الذي من المفترض أن يعرض في شهر رمضان المقبل عبر عدد من القنوات الفضائية داخل وخارج مصر.

وأوضح المصدر أن أحداث المسلسل تدور في إطار إجتماعي حول المشكلات داخل الحارة المصرية، والأزمات التي تخلقها السيدات وتتسبب في قضايا كبرى بين الرجال.

أبطال مسلسل عسل نحل

ويشارك في بطولة مسلسل عسل نحل الفنانة رانيا يوسف وأحمد صفوت ومحمد جمعة ولطفي لبيب والعمل من تأليف خالد الغيطاني وإخراج زياد الوشيحي.

 

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