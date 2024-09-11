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ثقافة وفنون

القاهرة للمسرح التجريبي يكرم اسمي أحمد راتب وعايدة علام في حفل الختام (صور)

تكريم اسم الفنان
تكريم اسم الفنان أحمد راتب، فيتو

كرم منذ قليل، مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي خلال حفل ختام دورته الـ 31 اسم الفنان الراحل أحمد راتب، وذلك على خشبة المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية. 

تكريم اسم أحمد راتب 

وسلم الدكتور سامح مهران رئيس المهرجان، والدكتورة غادة جبارة رئيس أكاديمية الفنون نائبا عن وزير الثقافة، التكريم لابنة الفنان الراحل. 

تكريم اسم الدكتور عايدة علام 

كما كرم المهرجان اسم الدكتورة الراحلة عايدة علام أستاذة المسرح بكلية الآداب بجامعة حلوان، والتي رحلت عن دنيانا منذ أيام. 

حفل ختام مهرجان القاهرة للمسرح التجريبي 

وكان حفل ختام مهرجان القاهرة للمسرح التجريبي قد بدأ بالسلام الوطني، أعقبه عرض فيلم قصير بعنوان "هنا التجريبي" فكرة وإخراج محمد فاضل القباني. 

مهرجان القاهرة للمسرح التجريبي 

وحملت الدورة 31 لمهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي، اسم الأكاديمي الراحل الدكتور علاء عبدالعزيز، وأقيمت في الفترة من 1 حتى 11 سبتمبر الجاري. 

وشارك في هذه الدورة 26 عرضا مسرحيا يمثلون 19 دولة عربية وأجنبية، منها: 3 عروض مسرحية مصرية، وهي: "ماكبث المصنع"، إنتاج كلية طب أسنان جامعة القاهرة، وإخراج محمود الحسيني، و"حيث لا يراني أحد"، إنتاج المعهد العالي للفنون المسرحية، وإخراج محمود صلاح محمد عطية، و"صدى جدار الصمت" إخراج وليد عوني، بالإضافة إلى 13 مسرحية عربية، و10 عروض أجنبية.

بدء حفل ختام الدورة 31 لمهرجان المسرح التجريبي (صور)

يقام الليلة، تفاصيل حفل ختام مهرجان القاهرة للمسرح التجريبي بدورته الـ31

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