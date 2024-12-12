الإعدام لربة منزل قتلت زوجها بمساعدة عشيقها في الإسكندرية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية بإعدام “أ.م.ت” ربة منزل، و”أ.ر.ال” بائع ملابس، بعد إدانتهما بقتل المجني عليه “ع.ا.ع” عامل وزوج المتهمة الأولي.

تفاصيل الواقعة

تعود أحداث القضية المقيدة برقم 14091 لسنة 2024 إلى تلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارًا بالعثور على جثة داخل جوال بلاستيكي أسفل كوبري الدولي بمنطقة وادي القمر.

وكشفت التحقيقات أن الجريمة وقعت على خلفية خلافات زوجية بين المجني عليه وزوجته المتهمة الأولى.

بعد تلك الخلافات، تركت الزوجة منزلها وانتقلت للإقامة مع المتهم الثاني، حيث نشأت بينهما علاقة عاطفية.

وعندما علم المجني عليه بمكان وجودها، توجه إلى منزل المتهم الثاني، حيث واجهه في محاولة لإعادة زوجته.

تفاصيل الجريمة

أوضحت التحقيقات أن المتهم الثاني استدرج المجني عليه إلى داخل مسكنه واعتدى عليه بالضرب، وعندما نزلت الزوجة وشاهدتهما يتشاجران، اتفقت مع المتهم الثاني على قتله.

وقاما بإسقاطه أرضًا، ووثقا يديه وقدميه، واستخدمت المتهمة قطعة قماش لتكميم فمه، ثم بدأ المتهمان بضرب رأسه بالأرض بشكل متكرر حتى فارق الحياة.

محاولة التخلص من الجثة

وقام المتهمان بترك الجثة داخل حمام المنزل ليومين حتى انبعثت منها رائحة كريهة، بعدها قاما بتغطيتها ببطانية وجلباب ووضعاها في أكياس بلاستيكية، ثم استعانا بدراجة بخارية لنقل الجثة إلى منطقة وادي القمر، حيث ألقيا بها ولاذا بالفرار.

الإجراءات القانونية

وعقب اكتشاف الواقعة، ألقت الشرطة القبض على المتهمين، وأحالتهما النيابة العامة إلى محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها بالإعدام شنقا عليهما.

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