الخميس 12 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

الإعدام لربة منزل قتلت زوجها بمساعدة عشيقها في الإسكندرية

محكمة الإسكندرية،
محكمة الإسكندرية، فيتو

قضت محكمة جنايات الإسكندرية بإعدام “أ.م.ت” ربة منزل، و”أ.ر.ال” بائع ملابس، بعد إدانتهما بقتل المجني عليه “ع.ا.ع” عامل وزوج المتهمة الأولي.

تفاصيل الواقعة

تعود أحداث القضية المقيدة برقم 14091 لسنة 2024 إلى تلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارًا بالعثور على جثة داخل جوال بلاستيكي أسفل كوبري الدولي بمنطقة وادي القمر.

وكشفت التحقيقات أن الجريمة وقعت على خلفية خلافات زوجية بين المجني عليه وزوجته المتهمة الأولى.

 بعد تلك الخلافات، تركت الزوجة منزلها وانتقلت للإقامة مع المتهم الثاني، حيث نشأت بينهما علاقة عاطفية

وعندما علم المجني عليه بمكان وجودها، توجه إلى منزل المتهم الثاني، حيث واجهه في محاولة لإعادة زوجته.

تفاصيل الجريمة

أوضحت التحقيقات أن المتهم الثاني استدرج المجني عليه إلى داخل مسكنه واعتدى عليه بالضرب، وعندما نزلت الزوجة وشاهدتهما يتشاجران، اتفقت مع المتهم الثاني على قتله. 

وقاما بإسقاطه أرضًا، ووثقا يديه وقدميه، واستخدمت المتهمة قطعة قماش لتكميم فمه، ثم بدأ المتهمان بضرب رأسه بالأرض بشكل متكرر حتى فارق الحياة.

محاولة التخلص من الجثة

وقام المتهمان بترك الجثة داخل حمام المنزل ليومين حتى انبعثت منها رائحة كريهة، بعدها قاما بتغطيتها ببطانية وجلباب ووضعاها في أكياس بلاستيكية، ثم استعانا بدراجة بخارية لنقل الجثة إلى منطقة وادي القمر، حيث ألقيا بها ولاذا بالفرار.

الإجراءات القانونية

وعقب اكتشاف الواقعة، ألقت الشرطة القبض على المتهمين، وأحالتهما النيابة العامة إلى محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها بالإعدام شنقا عليهما. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اخبار محكمة جنايات الاسكندرية احكام محكمة الاسكندرية أخبار جنايات الإسكندرية جنايات الأسكندرية محكمةجنايات الإسكندرية

مواد متعلقة

تحذير جديد من محافظة الإسكندرية لقائدي السيارات بشأن طقس الغد

الأكثر قراءة

الحكومة الجديدة في سوريا تشكر 7 دول عربية لهذا السبب

جدول الحد الأدنى لأجور الموظفين 2025

سعر الدولار يشتعل في البنوك المصرية بمنتصف تعاملات اليوم الخميس

بعد بيعها 50 فدانًا في الشيخ زايد بـ 2 مليار جنيه.. شقيقة عبد الناصر تثير الجدل.. نشطاء يشككون في قرابتها للرئيس الراحل.. وهذا سر عدم حضور الزعيم لحفل زفافها

بعد حبس المتهم 3 سنوات، القصة الكاملة لأزمة ابنة شيرين عبد الوهاب مع الابتزاز الإلكتروني

ليفربول يقترب من التجديد لـ محمد صلاح، اعرف الراتب ومدة العقد

الصور الأولى للمتهم بابتزاز ابنة شيرين عبد الوهاب في جنايات المنصورة

المنصورة يحقق فوزه الأول، نتائج 9 لقاءات في مباريات اليوم بدوري المحترفين

منوعات

المزيد

بعد مصرع 134 شخصا، سجن صاحب قاعة أفراح بالعراق 10 سنوات

تأجيل جديد لعودة المركبة Cargo Dragon إلى الأرض

روسيا تطور نظاما لجمع البيانات الوراثية للماشية

لحظة اصطدام طائرة بعدة سيارات في ولاية تكساس الأمريكية، ووقع إصابات (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

تبدأ من 260 جنيهًا، تعرف على أرخص أسعار الدفايات في الأسواق

سعر طن النحاس في البورصات العالمية اليوم الخميس 12 ديسمبر 2024

تراجع سعر الليرة السورية أمام الدولار اليوم الخميس 12 ديسمبر 2024

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الخميس 12 ديسمبر 2024

المزيد

انفوجراف

قيمة الجوائز المالية لبطولة الإنتركونتننتال (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

من دعاء الصالحين، ردده في ليلة الجمعة ويومها

تفسير رؤية الكلاب السوداء في المنام وعلاقتها بالتخلص من المشاكل

كم مرة ذكر النبي نوح في القرآن؟ محمد سيد طنطاوي يجيب

المزيد
الجريدة الرسمية