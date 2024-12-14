مصرع وإصابة 7 أشخاص في انهيار سقف مقهى في العصافرة

لقى 3 أشخاص مصرعهم وأصيب 4 آخرين إثر انهيار سقف مقهى بمنطقة العصافرة بمحافظة الإسكندرية.

تلقى مدير أمن الاسكندرية بلاغا من غرفة عمليات النجدة يفيد بسقوط سقف على مقهى بلدي بدائرة قسم شرطة العصافرة، وتم على الفور الدفع بسيارات الإسعاف وقوات الدفاع المدني لرفع آثار الردم، وبالفحص تبين وفاة 3 أشخاص وإصابة 4 آخرين من رواد المقهى والعاملين بها.

وجار تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

انهيار جزئي في منزل بسوهاج

وفي سياق آخر، كان اللواء صبرى عزب مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج تلقى بلاغا من مأمور قسم أول سوهاج يفيد بانهيار الطابق الثالث لمنزل خال من سكانه.

لا خسائر بشرية في الحادث

وأفاد مالك منزل عيد ا ح خ 70 عاما بالمعاش ومقيم بذات العنوان بأنه لم ينتج عن ذلك ثمة إصابات أو تلفيات مرجعا سبب الانهيار لقدم المنزل وتهالكه ولم يتهم أحدًا بالتسبب في ذلك ونفى وجود شبهة جنائية ، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وجار العرض على النيابة العامة للتصرف.

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