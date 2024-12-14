السبت 14 ديسمبر 2024
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حوادث

إعادة فتح طريق الـ100 بمنطقة السلام أمام السيارات بعد انقلاب مقطورة محملة بالرمال

انقلاب مقطورة محملة
انقلاب مقطورة محملة بالرمال

فتحت الخدمات المرورية التابعة  لإدارة مرور القاهرة صباح اليوم السبت  طريق الـ100 في منطقة السلام أمام قائدي المركبات وتسيير الحركة المرورية،  بعد أن أصيب بشلل مروري إثر انقلاب سيارة نقل مقطورة  محملة بالرمال.

 وتم رفع حطام السيارة وسحبها علي أوناش الإدارة وإجراء تحويلات مرورية لحين ان تم انتظام حركة سير السيارات.

 انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث عقب تلقي بلاغ من غرفة عمليات القاهرة يفيد بوقوع حادث انقلاب مقطورة محملة بالرمال فتم علي الفور الدفع بالخدمات المرورية المنتشرة علي الطريق وتبين انقلاب السيارة بسبب انجراف عجلة القيادة في يد السائق الذي أصيب بكدمات وجروح وتم نقله للمستشفي لتلقي العلاج. وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة.

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الخدمات المرورية قائدي المركبات الحركة المرورية حركة سير السيارات

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