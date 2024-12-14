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حوادث

بالأرقام، نتائج حملة مرورية بالجيزة خلال 24 ساعة

حملة مرورية، فيتو
حملة مرورية، فيتو

أسفرت حملة مكبرة شنتها الإدارة العامة لمرور الجيزة علي الطرق الصحراوية والرئيسية خلال 24 ساعة، عن ضبط 55 مخالفة تجاوز سرعات ورفع 10 سيارات متهالكة قديمة مركونة بالشارع  و45 مخالفة السير بدون تراخيص "قيادة وتسيير"، 22 دراجة نارية مخالفة، 21 مخالفة موقف عشوائي، 95 مخالفة شروط الترخيص وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.

وتواصل  الإدارة العامة للمرور، شن  عددًا من الحملات المرورية بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن المختلفة لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم.

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حملة مكبرة لمرور الجيزة الطرق الصحراوية موقف عشوائي

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