رئيس حي الوايلي: سكان العقار المنهار تجاهلوا طلب ترميم العقار أو إخلائه

استمعت نيابة الوايلي إلى أقوال رئيس حي الوايلي حول انهيار عقار في شارع العباسية والذي أسفر عن مصرع 8 أشخاص، وطلبت تقرير المنزل من الحي.

وقال رئيس الحي إن العقار صادر له قرار ترميم منذ عام 1993 وقد طلبوا من ساكنيه ترميمه أو إخلائه تحسبا لانهياره دون استجابة منهم.

وأضاف رئيس الحي أن مياه الصرف الصحي كثرت أسفل المنزل بالإضافة إلى قدمه وتهالكه وتآكل أساساته.

وتقوم قوات الإنقاذ البرى والحماية المدنية بالبحث عن المفقودين أسفل الأنقاض، فيما يقوم رجال المباحث بسماع أقوال الشهود لبيان عدد قاطنى العقار.

وانتقل لموقع الحادث قوات الحماية المدنية والإسعاف والقيادات الأمنية وجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لمتابعة عمليات رفع الأنقاض، وقد باشرت النيابة العامة التحقيقات.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة بلاغًا يفيد بوقوع انهيار عقار بمنطقة العباسية وعلى الفور هرعت قوات الحماية المدنية والشرطة والاسعاف الى مكان البلاغ.

وتقوم قوات الشرطة بفرض كردون امنى بالمنطقة والبحث عن المفقودين جراء الحادث.

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