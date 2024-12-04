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حوادث

التحقيقات تكشف سبب العثور على جثة شاب مشنوقا داخل شقة بالعجوزة

العثور على جثة، فيتو
العثور على جثة، فيتو

باشرت نيابة شمال الجيزة التحقيق في إنهاء شاب حياته شنقًا داخل منزله بسبب مروره بأزمة نفسية في منطقة العجوزة.
 

وكشفت التحقيقات، بعدم وجود شبهة جنائية في الواقعة، واستمعت النيابة لاقوال أسرة المتوفى ولم يتهموا أحدًا بالتسبب في وفاته، وهو ما أكدته تحريات المباحث وتقرير مفتش الصحة المبدئي وتم نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

 

وأمرت النيابة بالتصريح بدفن جثة المتوفى.

 

مصرع شاب بسبب أزمة نفسية

تلقي مركز شرطة العجوزة بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها العثور على جثة أحد الأشخاص مشنوقًا داخل منزله.

 

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ وبالفحص تبين العثور على جثة شاب مشنوقًا ومدلى بحبل مربوط  في السقف.

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نيابة شمال الجيزة منطقة العجوزة مركز شرطة العجوزة

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