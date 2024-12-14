الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا يمشي للمرة الأولى منذ خضوعه لعمليتين جراحيتين (فيديو)

نشر الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا مقطع فيديو، يوم الجمعة، يظهر فيه وهو يمشي لأول مرة بعد تعافيه من عمليتين جراحيتين أجريتا له هذا الأسبوع.



وظهر الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا في مقطع فيديو عبر حسابه على منصة "إكس" وهو يمشي مع أحد الأطباء.

وأفاد مستشفى سيريو ليبانيس في ساو باولو، يوم الجمعة، بأن الرئيس البرازيلي قد غادر وحدة العناية المركزة بعد تعافيه من عمليتين جراحيتين أجريتا له هذا الأسبوع لعلاج نزيف دماغي.

وأشار الأطباء إلى أن لولا موجود حاليًّا في وحدة "العناية شبه المركزة"، وأكدوا أنه "بكامل وعيه، يأكل بشكل طبيعي، ويتجول في الممرات".

Agradeço por cada oração e palavra de conforto que recebi nos últimos dias. Janjinha me repassou todos os recados. Peço que fiquem tranquilos. Estou firme e forte! Andando pelos corredores com Marcos Stavale, o neurocirurgião responsável pelo meu procedimento, conversando… pic.twitter.com/b4mlpy8L07 — Lula (@LulaOficial) December 13, 2024

وكان الرئيس البرازيلي قد خضع لعملية جراحية في وقت سابق استمرت ساعتين تقريبًا، بهدف تصريف نزيف بين المخ والغشاء السحائي، وهو نزيف تم ربطه بسقوطه في منزله أواخر أكتوبر الماضي. في اليوم التالي، أجرى الأطباء عملية ثانية استهدفت الشريان السحائي الأوسط لتقليل خطر النزيف الدماغي في المستقبل.

وأكد المستشفى أنه تم إزالة أنبوب تصريف من رأس الرئيس دون تسجيل أي مضاعفات، مشيرًا إلى أن تعافيه يسير بشكل جيد.

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