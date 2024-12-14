السبت 14 ديسمبر 2024
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ثقافة وفنون

تعرف على شخصية وليد فواز في مسلسل شهادة معاملة أطفال

وليد فواز
وليد فواز

تعاقد الفنان وليد فواز على المشاركة في مسلسل شهادة معاملة أطفال الذي يقوم بيطولته الفنان محمد هنيدي، والمقرر عرضه خلال سباق رمضان القادم، ويلعب وليد فواز شخصية صديق محمد هنيدي الذي يعمل معه في مهنة المحاماة.

ويستعد الفنان محمد هنيدي لتصوير مسلسله الجديد شهادة معاملة أطفال، وذلك بعد الانتهاء منذ يومين من التحضيرات النهائية للتصوير. 

في هذا السياق، يصور هنيدي مسلسله الجديد، داخل استديوهات مدينة الإنتاج الإعلامي واستديوهات خارجية، والتى تناسب الأحداث الذي يسير في إطارها المسلسل.

يحمل مسلسل محمد هنيدي الجديد اسم «شهادة معاملة أطفال» وهو من تأليف محمد سليمان عبد الملك، وإخراج وائل فرج، وإنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

 

مسلسل هنيدي فى رمضان

ويأتي “شهادة معاملة أطفال” لـ هنيدي من تأليف محمد سليمان عبدالمالك، إخراج وائل فرج.

يشارك بمسلسل "شهادة معاملة أطفال" بجانب محمد هنيدي كل من محمد ثروت والكوميديان محمود حافظ والفنانة سماء إبراهيم.

 

وخلال أحداث الحلقة الأولى من العمل، يدخل الفنان محمد هنيدي في غيبوبة كاملة لمدة 20 عامًا تظهر عن طريق الفلاش باك في أحداث العمل، وفي إحدى الليالي تحدث معجزة تجعله يعود لوعيه مرة أخرى، ويقرر أن يبدأ حياة جديدة تدور في إطار كوميدي.

مسلسل محمد هنيدي الجديد

ويلعب محمد هنيدي شخصية محامٍ يدافع عن حقوق الإنسان، ويتخلل العمل بعض الكوميديا التي اعتاد هنيدي على تقديمها في أعماله.

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