يصيب النساء بسن الـ 50، أعراض وطرق علاج صداع النوم

عندما يتعلق الأمر بـالصداع، فإن الفارق بين الأنواع النادرة من آلام الرأس والحالات الأكثر شيوعًا كبير للغاية.

فيذهب بعض الناس للفراش بعد يوم عادي، متلهفون لقضاء ليلة نوم مريحة، فقط ليستيقظوا فجأة بسبب صداع، مع شعور بالألم في جانب واحد فقط من الرأس أو في جميع أنحاءه، وقد يستمر من 15 دقيقة إلى 4 ساعات.

ويعرف هذا النوع بـمتلازمة صداع النوم، وهو اضطراب يحدث فقط أثناء النوم ويؤثر في الغالب على النساء فوق سن الخمسين، والأشخاص الذين يعانون من هذه الأنواع من الصداع عادة ما يعانون من أكثر من 10 نوبات صداع في الشهر، وفقًا لموقع “WebMD” الطبي.

أعراض صداع النوم

يُطلق على صداع النوم أيضًا "صداع المنبه"، لأنه يحدث عادةً في نفس الوقت من الليل، وغالبًا ما يكون بين الساعة 1 و3 صباحًا، ونادرًا ما يحدث هذا الصداع أثناء القيلولة أثناء النهار.

يمكن أن يتراوح الألم الذي يسببه من خفيف إلى شديد، وغالبًا ما يوصف الألم الأكثر شدة بأنه نابض، وقد يعاني المريض أيضًا من الحساسية للضوء أو الصوت وغثيان.

اسباب الإصابة بصداع النوم

لا يعرف الأطباء على وجه اليقين ما الذي يؤدي إلى صداع النوم، وتشير الأبحاث إلى أنه قد يكون هناك ارتباط بين الصداع النومي ومراحل معينة من النوم، ولكن هناك حاجة إلى مزيد من الدراسات لمعرفة ما الذي يسببه وكيف يمكن منع حدوثه.

علاج صداع النوم

إذا كانت الأعراض تتطابق مع كل الأعراض المرتبطة بالصداع النومي ولم يتمكن الطبيب من إيجاد أي سبب آخر لها، فمن المحتمل أن يوصي أولًا بتناول بعض الكافيين قبل النوم، ويمكن تناوله في شكل حبوب أو ببساطة تناول فنجان من القهوة قبل الذهاب إلى النوم.

قد يقترح الطبيب أيضًا تناول عقار إندوميثاسين، وهو عقار مضاد للالتهابات غير الستيرويدية (NSAID)، للمساعدة في تخفيف الألم.

إذا لم تنجح هذه العقاقير بشكل جيد بما فيه الكفاية، فقد يكون خيار آخر هو كربونات الليثيوم، وهو عقار يعمل على استقرار الحالة المزاجية ويستخدم غالبًا لعلاج الاضطراب ثنائي القطب والصداع العنقودي، ولكن لا يجب تناوله إذا كان المريض يعاني من أمراض القلب أو مشكلة في الكلى.

تشمل الأدوية الأخرى المستخدمة لعلاج الصداع النومي ما يلي:

الأسبرين

أدوية الصداع النصفي مثل فروفاتريبتان وسوماتريبتان

أتينولول (حاصرات بيتا)

بيلادونا، فينوباربيتال، وإرغوتامين (دواء للصداع النصفي)

فلوناريزين (حاصرات قنوات الكالسيوم)

لاموتريجين (دواء للنوبات)

الميلاتونين

بريدنيزون

بالنسبة للعديد من الأشخاص، تختفي هذه الصداع بالعلاج، ولكن هناك حاجة إلى مزيد من البحث للعثور على أدوية تناسب الجميع.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.