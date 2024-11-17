الأحد 17 نوفمبر 2024
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صحة ومرأة

5 طرق بسيطة لعلاج الصداع النصفي

الصداع النصفي، فيتو
الصداع النصفي، فيتو

يعاني العديد من الأشخاص حول العالم من الصداع النصفي والذي يجعل حياتهم الاجتماعية والعملية صعبة، فلا يعرف الفرد متى سيصيب به، وبرغم أنه لا يمكن دائمًا إيقافه تمامًا، فهناك أشياء يمكن القيام بها لإحداث فرق.

ونستعرض فى التقرير التالي 5 طرق بسيطة لـعلاج الصداع النصفي أو التقليل من حدته.

نظارات شمسية لحساسية الضوء

تنتشر الأضواء الساطعة في كل مكان، والتي تميل إلى إثارة الصداع النصفي لدى العديد من الأشخاص، وفقًا لموقع “WebMD” الطبي، وإذا كان الشخص يعاني من رهاب الضوء، أو حساسية الضوء، فقد تسبب الأضواء الطبيعية والاصطناعية آلامًا في الرأس أو تزيد الأمر سوءًا.

لإدارة هذا الخطر، يمكن ارتداء نظارات شمسية داخل المنزل وخارجه، فيمكن لهذه النظارات الشمسية حجب الضوء القاسي وكذلك الضوء الأزرق، وهو النوع الأكثر إيلامًا من الضوء الاصطناعي، عن العيون.

ويمكن أيضًا تجربة المصابيح الكهربائية التي تنبعث منها الضوء الأخضر، لأن هذا هو اللون الوحيد الذي لم يثبت أنه يزيد من آلام الرأس سوءًا.

على الرغم من أنه من الصعب تجنب الأضواء الساطعة، إلا أنه يمكن الابتعاد عنها قدر الإمكان، وإذا كان الشخص يعمل في منطقة بها أضواء صناعية ساطعة، فيمكن الجلوس بالقرب من نافذة بها ضوء طبيعي ليس شديد السطوع، والابتعاد عن مصادر الضوء المتذبذبة والأسطح التي تتوهج.

التوتر

يتسبب التوتر في إصابة أكثر من 70% من الأشخاص بالصداع النصفي، ومن الصعب التخلص من التوتر، لذلك فيحتاج الشخص إلى التركيز على إدارته بشكل جيد وبأسرع وقت ممكن، وضع خطة لما سيفعله الأشخاص في المواقف الصعبة - سواء كان ذلك في العمل أو في حياتهم الشخصية أو أثناء قيامهم بالأعمال المنزلية أو المهمات - حتى لا يفاجأ.

من الجيد أيضًا ترتيب الأولويات لوقف التوتر قبل أن يبدأ، ويمكن إدارة الوقت في العمل أو المدرسة بحيث تدخل كل يوم بخطة.

تحديد الجدول

قد تقل احتمالية الإصابة بالصداع النصفي عندما يحافظ الشخص على روتينه اليومي ثابت، من المهم الالتزام بخطة مماثلة لكل يوم، والحفاظ على نفس جدول النوم وأوقات التمرين والحفاظ على نظام غذائي صحيًا باستمرار.

التخلص من الروائح القوية

تؤدي الروائح القوية من أشياء مثل الطعام والعطور إلى إثارة آلام الرأس، فليس من السهل دائمًا الهروب من هذه الروائح، لذلك من المهم أن يكون الشخص مستعدًا للتكيف مع البيئة التي يعيش فيها.

يمكن الاحتفاظ بكيس من حبوب القهوة بالقرب من الشخص، وتعمل حبوب القهوة على تحييد الروائح، لذا فإن استنشاقها بسرعة قد يوقف الصداع النصفي.

ويمكن أيضًا استخدام بلسم النعناع لتنقية الهواء من حول الشخص، ويمكن وضع القليل منه تحت الأنف لمنع الروائح القوية.

التحقق من النظام الغذائي

يمكن أن تسبب الأطعمة المحفزة الصداع النصفي، وكل شخص حساس لأطعمة مختلفة، لذلك من المهم تتبع ما يتم أكله وكيف يستجيب الجسم له، والاحتفاظ بمذكرات طعام لتسجيل الوجبات والمذكرات، ويساعد هذا على معرفة ما هو آمن وما يجب تجنبه.

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