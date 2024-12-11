ديلي ميل تعيد إلى الواجهة لقطات مقززة لعضوة الكونجرس نانسي مايس مع امرأتين ورجل

أعاد موقع صحيفة "ديلي ميل" مقطع فيديو لعضوة الكونجرس الجمهورية نانسي مايس وهي تتصرف بشكل مقزز مع امرأتين ورجل، إلى الواجهة، عقب قضية حمّام المثليين في مجلس النواب الأمريكي.

وقد عززت عضو الكونجرس الجمهورية نانسي مايس بحملتها ضد وصول المتحولين جنسيا إلى الحمامات دورها كـ"مقاتلة ثقافية متشددة" ومفضلة لدى حملة الرئيس الأمريكي المنتخب ترامب "لنجعل أمريكا أفضل مجددا"، لكن مقطع الفيديو "الرهيب" تم الكشف عنه حصريا بواسطة "ديلي ميل"، ويشير إلى أن النائبة الأمريكية "لم تكن دائما متوترة بشأن حدودها الشخصية".

ويُظهر المقطع مايس، 47 عاما، وهي تشرب جرعة من الخمور قبل أن تقبل صديقتها ذات الشعر الأشعث وتقطرها في فمها.

ومن ثم تستخدم الفتاة، التي ترتدي قميصا يحمل اسم ترامب، نفس التقنية المثيرة للاشمئزاز لنقل الخمر إلى رجل محتفل معهن، بالكاد تمكن من بصقه في فم المشاركة التالية.

وأبانت اللقطات أن المتلقية الأخيرة كانت امرأة تبدو مريضة تمسك بفمها وتكافح من أجل البلع بينما تنتهي لعبة الشرب المقززة، على أنغام موسيقى الهيب هوب الصاخبة.

وحسب موقع "DailyMail.com"، فإن الحلقة التي كانت مليئة بالخمور تم تصويرها بينما كانت مايس، المطلقة مرتين، تقوم بنشاط لصالح حملة دونالد ترامب الرئاسية لعام 2016.

وتم تسريب مقطع الفيديو إلى مواقع التواصل الاجتماعي عندما ترشحت لمجلس النواب في ولاية كارولينا الجنوبية منذ سنوات مما دفع منافستها الديمقراطية سيندي بوترايت إلى وصفها بأنها غير ناضجة و"غير لائقة تماما" لمنصب عام.

وفازت هذه الأم لطفلين بالمقعد على الرغم من ذلك واستمرت شهرتها في الصعود عندما انتُخبت للكونغرس بعد ذلك بثلاث سنوات.

وعندما تم التواصل معها للتعليق، لم تنكر مايس صحة الفيديو لكنها قالت إنه تم تصويره منذ ما يقرب من عقد من الزمان، قبل وقت طويل من دخولها الكونغرس.

وأضافت مايس: "هذا هو السبب في أن الأشخاص الطيبين لا يترشحون لمنصب عام".

لكن بوترايت أصرت على أن لا شيء رأته من مايس قد غير وجهة نظرها وهي أنها غير لائقة للمنصب.

وصرحت بوترايت لـ"ديلي ميل": "إنها أسوأ نوع من السياسيين، انتهازية مهتمة فقط بشهرتها.. تريد أن تُعرف باسم "نانسي الوطن"".

ومع الانتقال إلى عام 2024، نادرا ما تكون مايس خارج الأخبار مؤخرا لتقديمها قرارًا يمنع النائبة المنتخبة المتحولة جنسيًا سارة ماكبرايد من استخدام حمامات النساء في مبنى الكابيتول.

ونشرت السياسية "المقاتلة" عن قضية الحمامات أكثر من 300 مرة في ثلاثة أيام، واصفة الأشخاص المتحولين جنسيا بأنهم "مريضون عقليا" ووصفت ماكبرايد بأنها "رجل يرتدي تنورة".

لكن المنتقدين أشاروا إلى أن مايس كانت قد وضعت نفسها سابقا على أنها معتدلة وأعلنت مؤخرا في يوليو 2023 في مقابلة تلفزيونية أنها "مؤيدة لحقوق المتحولين جنسيا".

وفي عام 2021، شاركت في رعاية قانون العدالة للجميع الذي سعى إلى حظر التمييز على أساس الجنس والتوجه الجنسي، قائلة إن موقفها كان مستنيرا بـ"التواجد حول الأشخاص المثليين والمثليات والمتحولين جنسيا... طوال حياتي".

وأوضح أحد الأصدقاء السابقين لـ"ديلي ميل" قائلا: "كانت نانسي دائما مؤيدة للمثليين جنسيا بأعلى الصوت مما يجعلها تتأرجح إلى اليمين بشأن قضية المتحولين جنسيا وهو ما يحير أكثر"، مضيفا: ""كان لديها العديد من الأصدقاء المثليين وروت قصصا عن الذهاب إلى الحانات المثلية معهم. إنها مرتاحة بشكل خاص برفقة النساء المثليات".

وتابع: "كما ترون في مقطع الفيديو الذي تشرب فيه، ليست نانسي بالتأكيد من صنف المحافظين المتزمتين للغاية".

في حين شكك أحد المعارف المقربين الآخرين في ما إذا كانت إعادة اختراع مايس المفاجئة بمثابة "مشعل يميني صادق".

وسخر المصدر قائلا: "إنها تتوق إلى الاهتمام بها فوق كل شيء آخر.. تعطشها للظهور في الأخبار هو ما حفزها على ركوب هذه المغامرة الأخيرة".

كما تزامنت خطابات مايس ​​المتشددة مع العديد من الخلافات مع موظفيها في الكونغرس، حسبما علم موقع "ديلي ميل".

ويقال إن مكاتب هذه المشرّعة في ساوث كارولينا وواشنطن العاصمة قد عانت من هجرة الموظفين منذ عام 2023 وسط شكاوى حول سلوكها غير المتسق.

وقد استقال أحد كبار المساعدين المحبطين ليصبح مدربا للتزلج بينما قيل إن العديدين غيره سعوا إلى تلقي العلاج بعد خروجهم.

وأردف مساعد سابق: "لا تقترب حتى كلمة "وحش" من وصفها. نحن نتحدث عن معدل دوران 100% في سلوكها.. كانت نانسي ترسل رسائل محملة بالشتائم. فتجعل الناس يبكون.. قد تعرضك للتوبيخ الشديد في أي وقت".

ويرجع الموظف السابق سبب "انفجار" الناس إلى شائعة خيالية بدأت في الانتشار في صيف عام 2023 تشير إلى أن مايس كانت قيد النظر لتصبح نائبة ترامب.

أدانت مايس ​​الرئيس السابق (ترامب) بسبب أعمال الشغب في 6 يناير، لكنهما عالجا خلافاتهما وأيدته في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري لعام 2024.

وأردف المصدر: "أعتقد أن وهم أن تصبح نائبة للرئيس هو ما تسبب في تغييرها أيديولوجيتها..أكبر عار على الإطلاق هو أنه إذا وثقت بأحدهم وبقيت وفية لقيمها، فلن يمكن إيقافها".

وفق "ديلي ميل"، نشأت مايس كابنة جنرال أمريكي بنجمة واحدة، وعملت في مجال العقارات وأدارت سابقا شركة علاقات عامة كانت تفتخر بكونها تضم ​​جمهوريين بارزين أمثال تيم سكوت ورئيس أركان البيت الأبيض السابق ميك مولفاني كزبائن لديها.

ترشحت مايس لمجلس الشيوخ عام 2014 لكنها خسرت أمام ليندسي غراهام في الانتخابات التمهيدية قبل أن تصبح مديرة وسائل التواصل الاجتماعي لحملة ترامب عام 2016.

وبعد تمثيل المنطقة 99 في مجلس النواب في ساوث كارولينا من عام 2018 إلى عام 2020، تغلبت على الديمقراطي جو كانينغهام لتصبح أول امرأة جمهورية تُنتخب للكونغرس من ولاية بالميتو.

وتعاونت مايس بشكل ملحوظ مع مات غيتز وستة متمردين آخرين من الحزب الجمهوري في الإطاحة برئيس مجلس النواب السابق كيفن مكارثي في ​​عام 2023.

وفي الشهر الماضي، استهدفت النائبة الديمقراطية عن ولاية ديلاوير ماكبرايد، التي أصبحت أول شخص متحول جنسيا بشكل علني يتم انتخابه لمجلس النواب الأمريكي.

وعندما وافق رئيس مجلس النواب مايك جونسون على أن المشرعين يجب أن يستخدموا الحمام الذي يتوافق مع جنسهم البيولوجي، ذهبت مايس إلى أبعد من ذلك من خلال تقديم مشروع قانون آخر ينطبق على جميع المباني الفيدرالية والمدارس الممولة فيدراليا.

وضاعفت مايس جهودها بإطلاق خط جديد مثير من البضائع يتبنى علامة حمام النساء كشعار.

وهذا على الرغم من قولها لشبكة "سي بي إس" العام الماضي إنها، على الرغم من أنها لم تدعم جراحة المتحولين جنسيا عند الأطفال، إلا أنها "سعيدة برؤية الشباب يستكشفون هوياتهم الجنسية".

وصرحت مايس بالقول: "إذا أرادوا تبني ضمير مختلف أو هوية جنسية مختلفة أو إطالة شعرهم، أو ارتداء فستان أو ارتداء بنطلون، أو القيام بهذه الأشياء كقاصرين، فهذه كلها أشياء أعتقد أن معظم الناس سيدعمونها.. كن من تريد أن تكون ولكن لا تقم بتغييرات دائمة كطفل".

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