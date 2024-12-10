7 طرق بسيطة للتخلص من قشرة الشعر بالمنزل

تتميز قشرة الرأس بظهور قشور بيضاء مثيرة للحكة على فروة الرأس وقد تكون غير مريحة، حيث يعاني ما يقرب من 50٪ من سكان العالم من قشرة الرأس مرة واحدة على الأقل في حياتهم، وفقًا لموقع “Healthline” الطبي، وقد يكون سببها عوامل متعددة، بما في ذلك:

جفاف الجلد

التهاب الجلد الدهني

الحساسية لمنتجات الشعر

نمو خميرة الملاسيزية، وهي نوع من الفطريات

وعلى الرغم من وجود الكثير من المنتجات المتاحة دون وصفة طبية والمصممة لعلاج قشرة الرأس، إلا أن بعض العلاجات المنزلية البسيطة قد تكون بنفس الفعالية.

1. زيت شجرة الشاي

تم استخدام زيت شجرة الشاي للمساعدة في علاج حالات الجلد مثل حب الشباب والصدفية على مر التاريخ.

وله أيضًا خصائص مضادة للميكروبات والفطريات، والتي يمكن أن تساعد في تخفيف أعراض قشرة الرأس، حيث تشير إحدى المراجعات إلى أن زيت شجرة الشاي فعال في مكافحة الملاريا، والتي قد تسبب التهاب الجلد الدهني وقشرة الرأس.

وجدت دراسة أخرى أن وضع أنسجة المشيمة المنقوعة في زيت شجرة الشاي على الجلد كان أكثر فعالية من العلاج المضاد للفطريات الموصوف لعلاج الآفات التي تسببها هذه الفطريات.

وقد يسبب زيت شجرة الشاي أيضًا تهيجًا لأولئك الذين لديهم بشرة حساسة، لذلك، من الأفضل تخفيفه عن طريق إضافة بضع قطرات إلى زيت ناقل مثل زيت الجوجوبا أو زيت جوز الهند قبل وضعه مباشرة على البشرة.

2. زيت جوز الهند

يشتهر زيت جوز الهند بفوائده الصحية المتعددة، ويمكن استخدامه كعلاج طبيعي لقشرة الرأس.

وتشير الأبحاث إلى أنه قد يحسن ترطيب البشرة ويمنع الجفاف ويقلل الالتهاب عند وضعه كمرطب.

وجدت أحد الدراسات والتي استمرت لـ 8 أسابيع أن وضع زيت جوز الهند على الجلد يقلل من أعراض التهاب الجلد التأتبي بنسبة 68٪.

وفي دراسة استمرت 16 أسبوعًا على 140 امرأة، ساعد وضع زيت جوز الهند على فروة الرأس في تحسين ميكروبيوم فروة الرأس وبعض علامات قشرة الرأس.

كما ثبت أن زيت جوز الهند ومركباته لها خصائص مضادة للميكروبات في بعض دراسات أنابيب الاختبار.

3. الصبار

الصبار نبات عصاري يضاف غالبًا إلى مراهم الجلد ومستحضرات التجميل، وعند وضعه على الجلد، يساعد في علاج حالات الجلد مثل الحروق والصدفية والقروح الباردة.

وتشير المراجعات إلى أن خصائص الصبار المضادة للبكتيريا والفطريات قد تساعد في الحماية من قشرة الرأس.

على نحو مماثل، تشير دراسات أنابيب الاختبار إلى أن الصبار قد يكون فعالًا ضد العديد من أنواع الفطريات وقد يساعد في السيطرة على بعض أنواع العدوى الفطرية.

وتشير دراسات أنابيب الاختبار الأخرى إلى أن الصبار قد يقلل من الالتهاب، مما قد يخفف من أعراض قشرة الرأس.

4. تقليل مستويات التوتر

يُعتقد أن التوتر يؤثر على العديد من جوانب الصحة والعافية، ويؤثر على كل شيء من الأمراض المزمنة إلى الصحة العقلية.

في حين أن التوتر في حد ذاته لا يسبب قشرة الرأس، إلا أنه قد يؤدي إلى تفاقم الأعراض مثل الجفاف والحكة.

وتشير أحد التحليلات القديمة إلى أن مستويات التوتر المرتفعة على المدى الطويل قد تغير أو تقمع نشاط جهاز المناعة، والذي يضعف قدرة الجسم على محاربة الالتهابات الفطرية وحالات الجلد التي تساهم في ظهور قشرة الرأس.

في أحد الدراسات على 166 شخصًا مصابًا بالتهاب الجلد الدهني، أفاد حوالي 28٪ من الأشخاص أن التوتر كان محفزًا لأعراض التهاب الجلد.

قد تساعد العديد من أنواع التقنيات المختلفة على إبقاء مستويات التوتر تحت السيطرة، مثل التأمل واليوغا والتنفس العميق.

5. خل التفاح

يرتبط خل التفاح بمجموعة متنوعة من الفوائد الصحية ويمكن استخدامه كعلاج طبيعي لقشرة الرأس.

يُعتقد أن حموضة الخل تساعد في تحفيز تساقط خلايا الجلد الميتة على فروة الرأس، ويُقال أيضًا أن خل التفاح يوازن درجة حموضة البشرة لتقليل نمو الفطريات وبالتالي مكافحة قشرة الرأس.

ومع ذلك، لا توجد دراسات تدعم هذه الادعاءات، وتستند العديد من الفوائد المفترضة لخل التفاح لقشرة الرأس إلى أدلة قصصية.

إذا كنت ترغب في تجربة استخدام خل التفاح، أضف بضع ملاعق كبيرة إلى الشامبو الخاص بك أو امزجه مع بضع قطرات فقط من الزيوت العطرية ورشه مباشرة على شعرك.

6. الأسبرين

حمض الساليسيليك هو أحد المركبات الأساسية الموجودة في الأسبرين وهو المسؤول عن خصائصه المضادة للالتهابات.

هذا الحمض هو أيضًا أحد مكونات العديد من الشامبوهات المضادة للقشرة، وقد يساعد في التخلص من قشرة الرأس وفك القشور حتى يمكن إزالتها.

لعلاج قشرة الرأس بسهولة، حاول سحق قرصين من الأسبرين وإضافة المسحوق إلى الشامبو قبل غسل شعرك.

7. أحماض أوميجا 3

تلعب أحماض أوميجا 3 الدهنية دورًا مهمًا في الجسم.

فهي لا تشكل الأغشية الخلوية التي تحيط بخلاياك فحسب، بل إنها ضرورية أيضًا لوظيفة القلب والجهاز المناعي والرئتين.

تعتبر أحماض أوميجا 3 مهمة أيضًا لصحة البشرة لأنها تساعد في إدارة إنتاج الزيت وترطيبه، وتعزيز التئام الجروح، ومنع الشيخوخة المبكرة، وقد يؤدي نقصها إلى ظهور طفح جلدي متقشر أو حاك أو خشن.

تساعد أحماض أوميجا 3 الدهنية أيضًا في تقليل الالتهاب، مما قد يخفف بدوره من أعراض التهيج والقشرة.

الأطعمة الغنية بأحماض أوميجا 3 الدهنية تشمل:

الأسماك مثل السلمون والتراوت والماكريل

البذور مثل بذور الشيا وبذور الكتان

المكسرات مثل الجوز

يمكنك أيضًا تناول مكملات زيت السمك للمساعدة في زيادة تناولك لها.

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