بعد أزمته مع المنشطات، بوجبا يقترب من الدوري السعودي

اقترب الفرنسي بول بوجبا، نجم نادي يوفنتوس السابق من العودة إلى الملاعب من جديد بعد نهاية إيقافه من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم.



وحسب صحيفة جلوب البرازيلية، تلقى بوجبا العديد من العروض من أندية دوري روشن السعودي.

بوجبا يقترب بشدة من دوري روشن خلال الفترة الحالية من عمر الموسم الكروي.

وعاد بوجبا بعد إدانته بتناول المنشطات غير القانونية لمدة 4 سنوات، قبل تخفيف العقوبة.

وأعلن يوفنتوس في وقت سابق، فسخ عقد بوجبا مع الفريق الإيطالي، بعد أزمته مع المنشطات، على الرغم من قرار تقليص عقوبة إيقافه من 4 سنوات إلى 18 شهرًا التي تنتهي في مارس المقبل.

وحصل بوجبا مع منتخب فرنسا على بطولة كأس العالم في روسيا عام 2018.

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