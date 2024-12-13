قائمة المدارس المشاركة فى الملتقى الرياضي للطلاب في سوهاج

‏افتتح الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج فعاليات الملتقى الرياضي الثالث لطلاب المدارس الإعدادية الذي نظمة قسم الادارة الرياضية بكلية علوم الرياضة تحت شعار “بداية جديدة لجيل جديد” بحضور الدكتور عبد الناصر يس والدكتور خالد عمران نواب رئيس الجامعة والدكتور مؤمن عبد العزيز عميد الكلية، والدكتور شعبان حلمي والدكتور محمد كمال والدكتور ممدوح السيد وكلاء الكلية.



١٣مدرسة تشارك بكلية علوم الرياضة بسوهاج تنظم الملتقى الرياضي لطلاب المدارس الإعدادية

وفي بدايه كلمته رحب الدكتور حسان النعماني بالمدارس المشاركه بالملتقى الثالث في رحاب جامعة سوهاج، والذي يأتي تنظيمه ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية "بداية"، مشيدًا بجهود طلاب قسم الاداره الرياضية في تنظيم هذا الحدث المتميز الذي يهدف الي نشر الوعي الرياضي بين طلاب مدارس المرحلة الاعدادية، ودمجهم مع طلاب الكليات، لتنشئة جيل رياضي متكامل بالإضافة الي المساهمة في تكوين شخصية الطالب رياضيًا.

٣٠٠ طالب وطالبة من طلاب المرحلة الإعدادية تشارك فى الملتقى الرياضى

وذكر الدكتور مؤمن عبد العزيز ان الملتقى يعد بمثابه يوم تقييمي لطلاب قسم الادارة الرياضية لقياس مهاراتهم وقدراتهم علي تنظيم الاحداث والفعاليات الرياضية، حيث شارك بالملتقي ١٣ مدرسه بمحافظة سوهاج بحضور اكثر من ٣٠٠ طالب وطالبة من طلاب المرحلة الإعدادية.

الملتقى الرياضى عبارة مسابقات منافسات فى كره قدم، وكرة الطائرة وألعاب تنس الطاولة وكرة السلة

ومن جانبه أوضح الدكتور محمد عبد المحسن رئيس قسم الإدارة الرياضية والمشرف على الملتقى، أن الملتقي اشتمل على مسابقات منافسات كرة قدم، وكرة الطائرة، وألعاب تنس الطاولة وكرة السلة، وفي نهاية الملتقى سيتم تكريم الفائزين بالمركز الأول والثاني والثالث من طلاب المدارس في كل مسابقة، مشيرًا إلى أن حفل الافتتاح بدأت فعالياته بالسلام الجمهوري واستعراض المدارس المشاركة وفقرات فنية مقدمة من طلاب المدارس.

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