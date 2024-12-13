الجمعة 13 ديسمبر 2024
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حوادث

يهدده بتسريب مكالمات فاضحة، ممثل مشهور يتعرض للابتزاز من مجهول ويحرر محضرا بالجيزة

مديرية أمن الجيزة
مديرية أمن الجيزة

تقدم ممثل مشهور ببلاغ إلى إدارة  تكنولوجيا المعلومات بمديرية أمن الجيزة، يفيد فيه بتعرضه للابتزاز من شخص مجهول، حصل منه على مبالغ مالية مقابل عدم نشره مكالمات فاضحة مسجلة له مع إحدى السيدات.

وذكر الممثل في محضر رسمي أن المتهم، وهو شخص مجهول، حصل منه على مبلغ 105 آلاف جنيه، ثم عاد لتهديده مرة أخرى وطلب منه 5 آلاف دولار، مقابل عدم تسريب مكالمات فاضحة له مع سيدة.

وتحرر المحضر اللازم، وتواصل أجهزة البحث الجنائي بالتنسيق مع إدارة تكنولوجيا المعلومات بمديرية أمن الجيزة جهودهم لكشف ملابسات الواقعة والتوصل للمتهم.

 

 

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ادارة تكنولوجيا المعلومات الجيزة محضر رسمي ممثل مشهور

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