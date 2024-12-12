الخميس 12 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

إصابة شخص في حادث تصادم بالقليوبية

اصابة شخص في حادث
اصابة شخص في حادث تصادم بالقليوبية

أصيب شخص إثر حادث تصادم سيارة ملاكي بدراجة نارية  بمحافظة القليوبية،ذلك في عزبة مشتهر تحت الطريق الحر وجرى نقل المصاب الي مستشفي قها  تحت تصرف الجهات المختصة بالتحقيق.

محافظ القليوبية يستقبل سفير أذربيجان لوضع إكليل من الزهور على تمثال الزعيم حيدر علييف

إحالة أوراق شقيقين وعاطل للمفتي لاتهامهم بقتل شخص في القليوبية

حادث تصادم دراجة نارية وسيارة ملاكي  بمحافظة القليوبية
تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد أن بوقوع حادث تصادم دراجة نارية وسيارة ملاكي  بمحافظة القليوبية،ذلك في عزبة مشتهر تحت الطريق الحر.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث وتبين اصابة مصطفي ا، وجرى نقله لمستشفى  قها وتبين اصابته بتهتك في الساق اليسري.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الاجهزة الامنية بالقليوبية محافظ القليوبية محافظة القليوبية مستشفي قها القليوبية

مواد متعلقة

محافظ القليوبية يستقبل سفير أذربيجان لوضع إكليل من الزهور على تمثال الزعيم حيدر علييف

محافظ القليوبية يوفر 10 فرص عمل وإعانات شهرية خلال لقاء المواطنين

خريطة مواعيد امتحانات نصف العام النقل بالتعليم الفني في القليوبية

تأجيل محاكمة عامل بتهمة قتل شخص بعيار ناري في القليوبية

الأكثر قراءة

وفاة الممثل التونسي فتحي الهداوي

ارتفاع كبير في سعر الدولار بختام تعاملات اليوم الخميس بالبنك المركزي

الحكومة الجديدة في سوريا تشكر 7 دول عربية لهذا السبب

قرارات جريئة للأعلى لتنظيم الإعلام، إلغاء فقرات تحليل أداء الحكام ومنع البث المباشر للبرامج الرياضية بعد 12 صباحا

خرج باكيا، عمار حمدي يغادر مباراة المحلة وزد بعد 7 دقائق من نزوله (صور)

عقبة وحيدة تمنع الزمالك من إتمام التفاوض مع ميكالي لتدريب الفريق

كأس الرابطة، غزل المحلة يضرب زد بثلاثية في الشوط الأول (صور)

توفيت مع والدتها بحادث أثناء عودتهما من المسابقة العالمية للقرآن، منحة عاجلة من وزير الأوقاف لأسرة طالبة البحيرة

منوعات

المزيد

إحصائية: السوريون يشكلون ثاني أكبر مجموعة من طالبي الحماية في ألمانيا

ألمانيا تطالب مواطنيها بالتزود بالماء والغذاء لمدة 3 أيام، ما القصة؟

روسيا توسع قائمة الدول المسموح لمواطنيها دخول أراضيها بتأشيرة إلكترونية

بعد مصرع 134 شخصا، سجن صاحب قاعة أفراح بالعراق 10 سنوات

المزيد

خدمات

المزيد

آخر تطورات أسعار الشوفان مساء اليوم الخميس 12- 12- 2024 في الأسواق

بكام سعر كيلو الأرز اليوم الخميس 12 ديسمبر

140 ألف جنيه سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الخميس في الأسواق

تعرف على أسعار الزيت مساء اليوم الخميس 12-12-2024 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

قيمة الجوائز المالية لبطولة الإنتركونتننتال (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم صلاة الفجر في المنام وعلاقته بانفراج قريب وبداية حياة مليئة بالخير

خواطر الشعراوي، قصة جماعة من اليهود قرأوا التوراة غير المحرفة (فيديو)

تفسير حلم الصلاة في المنام وعلاقته بالتخلص من الهموم

المزيد
الجريدة الرسمية