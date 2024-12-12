إصابة شخص في حادث تصادم بالقليوبية

أصيب شخص إثر حادث تصادم سيارة ملاكي بدراجة نارية بمحافظة القليوبية،ذلك في عزبة مشتهر تحت الطريق الحر وجرى نقل المصاب الي مستشفي قها تحت تصرف الجهات المختصة بالتحقيق.

حادث تصادم دراجة نارية وسيارة ملاكي بمحافظة القليوبية

تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد أن بوقوع حادث تصادم دراجة نارية وسيارة ملاكي بمحافظة القليوبية،ذلك في عزبة مشتهر تحت الطريق الحر.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث وتبين اصابة مصطفي ا، وجرى نقله لمستشفى قها وتبين اصابته بتهتك في الساق اليسري.

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