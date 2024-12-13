7 علامات تحذيرية لالتهاب المفاصل الروماتويدي تدل على مضاعفات خطيرة

يمكن أن يكون لـالتهاب المفاصل الروماتويدي العديد من الأعراض، ​​وأكثرها شيوعًا هي تيبس المفاصل وآلامها والتعب.

ولكن هذا المرض يسبب التهابًا في العديد من أجزاء الجسم، لذا قد يعاني المريض من أعراض لا يدرك أنها مرتبطة بـالتهاب المفاصل الروماتويدي، وبعضها علامات على حدوث مضاعفات خطيرة تعرض الأعضاء، أو حتى حياة المريض للخطر، وفقًا لموقع “WebMD” الطبي.

كسور العظام

يتسبب التهاب المفاصل الروماتويدي والأدوية المستخدمة لعلاجه، مثل الستيرويدات، في إضعاف العظام، ويكون الشخص أكثر عرضة لكسر العظام إذا سقطت، وتساعد التمارين الرياضية، وخاصة الأنشطة التي تتطلب حمل الأثقال مثل المشي، في الحفاظ على قوة العظام.

ألم الصدر

يجعل التهاب المفاصل الروماتويدي المريض أكثر عرضة للإصابة بـأمراض القلب، وبمرور الوقت، تتراكم اللويحات في الشرايين، ويطلق الأطباء على هذا تصلب الشرايين، كما يمكن أن يؤدي هذا إلى نوبة قلبية، ويعد ألم الصدر هو أحد الأعراض الشائعة.

التهاب المفاصل الروماتويدي هو سبب محتمل لمشكلة مؤلمة في القلب تسمى التهاب التامور، ويحدث ذلك عندما تلتهب طبقات رقيقة من الأنسجة حول القلب، وقد يشعر بألم شديد في الصدر من السهل الخلط بينه وبين نوبة قلبية.

الجفاف

يسبب التهاب المفاصل الروماتويدي أحيانًا جفاف العين، وهذا يجعل المريض أكثر عرضة للإصابة بعدوى العين.

يمكن للأشخاص المصابين بالتهاب المفاصل الروماتويدي أن يصابوا بحالة مناعية ذاتية أخرى تسمى متلازمة سجوجرن، وغالبًا ما يؤدي ذلك إلى جفاف الفم أو الأنف أو العينين أو المهبل أو الجلد، وقد تجف الشفتين أو اللسان وتتشقق وتصاب بالعدوى.

مشاكل العين

يسبب التهاب المفاصل الروماتويدي التهابًا في الجزء الأبيض من العين، والأعراض هي في الغالب احمرار وألم في العين، وقد يكون لديه عدم وضوح الرؤية.

الحمى

يمكن أن تكون الحمي علامة على العدوى، وتعمل أدوية التهاب المفاصل الروماتويدي مثل المواد البيولوجية والستيرويدات على إبطاء جهاز المناعة، وفي حين أنها تخفف من آلام المفاصل والتورم، فمن الصعب محاربة البكتيريا مثل الأنفلونزا، ,يؤدي التهاب المفاصل الروماتويدي أكثر عرضة للإصابة بالعدوى لمجرد أن المرض يضعف جهاز المناعة.

الحمى الخفيفة هي أيضًا إحدى علامات اشتعال التهاب المفاصل الروماتويدي، وهذا عندما يخرج الالتهاب عن السيطرة.

فقدان السمع

قد يكون هناك خطر أعلى لفقدان السمع مع التهاب المفاصل الروماتويدي.

يمكن أن يكون طنين الأذن، أو الرنين في الأذنين، أحد الآثار الجانبية للعلاجات مثل الأدوية المضادة للالتهابات غير الستيرويدية (NSAIDs) والأدوية المضادة للروماتيزم المعدلة للمرض (DMARDs).

تغيرات المزاج

يرتبط التهاب المفاصل الروماتويدي بالاكتئاب والقلق ومشاكل المزاج الأخرى، وذلك لأن المرض يسبب الألم والتعب والتصلب مما يجعل من الصعب القيام بالأشياء التي تستمتع بها، ويمكن أن يأتي الاكتئاب والقلق أيضًا من الالتهاب.

يصاب بعض الأشخاص المصابين بالتهاب المفاصل الروماتويدي بالفيبروميالغيا، ويسبب هذا المرض آلام العضلات وغالبًا ما يؤدي إلى الاكتئاب والقلق، ويزيد الإجهاد من سوء جميع الأعراض.

يمكن أن يصبح الاكتئاب والقلق خطيرين إذا لم يتم عالجهما.

خدر أو وخز

يؤثر التهاب المفاصل الروماتويدي أحيانًا على الأعصاب الصغيرة في اليدين أو القدمين، وقد يشعر الشخص بالخدر.

إذا أغلقت هذه الأوعية الدموية الصغيرة في اليد أو القدم، فقد يشعر بالبرودة أو الخدر في الأصابع أو القدم، ويمكن أن يتغير لونها حتى عندما يكون الجو باردًا في الخارج وتبدو بيضاء أو حمراء أو زرقاء.

يمكن أن يسبب التهاب الأوعية الدموية الروماتويدي أيضًا خدرًا أو وخزًا أو حرقة أو ألمًا في اليد أو القدم بسبب الأعصاب التالفة.

ألم المعدة أو عسر الهضم

يرتبط التهاب المفاصل الروماتويدي والأدوية المستخدمة لعلاجه بقرحة الفم والمعدة ونزيف المعدة وارتجاع الحمض والإسهال والإمساك، والتهاب الرتج المؤلم (الجيوب الملتهبة في الجهاز الهضمي) والتهاب القولون (القولون الملتهب) ممكن أيضًا إذا كنت تعاني من التهاب المفاصل الروماتويدي.

غالبًا ما تسبب أدوية التهاب المفاصل الروماتويدي مثل مضادات الالتهاب غير الستيرويدية قرحة أو اضطراب في المعدة.

ألم البطن هو أحيانًا علامة على مضاعفات التهاب المفاصل الروماتويدي النادرة تسمى التهاب الأوعية الدموية الروماتويدي - عندما ينتشر الالتهاب إلى الأوعية الدموية، ويعد فقدان الوزن وقلة الشهية من الأعراض الأخرى.

صعوبة التنفس

إذا كان المريض يعاني من صعوبة في التنفس ولا يستطيع معرفة السبب، فربما يكون التهاب المفاصل الروماتويدي هو السبب، فبعض الأشخاص المصابين بهذا المرض، وخاصة الرجال المدخنين أو الذين اعتادوا التدخين، هم أكثر عرضة للإصابة بمشاكل خطيرة في الرئة.

عندما يسبب التهاب المفاصل الروماتويدي ندبة قد يلاحظ الشخص سعالًا مزمنًا وضيقًا في التنفس وإرهاقًا وضعفًا إذا تشكلت أنسجة في الرئتين.

قد يؤدي التهاب المفاصل الروماتويدي إلى التهاب الأنسجة التي تبطن الرئة، وقد يؤدي ذلك إلى ضيق في التنفس أو ألم أو انزعاج عند التنفس.

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