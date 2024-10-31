الخميس 31 أكتوبر 2024
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صحة ومرأة

هيئة الدواء: 4 فئات يجب عليهم استخدام قطرات العيون المرطبة

قطرات العين
قطرات العين

كشفت هيئة الدواء المصرية عن الفئات التي تحتاج إلى استخدام القطرات المرطبة للعين منهم:

١-الأشخاص الذين يقضون وقت طويل أمام الشاشات.​

٢-الأشخاص الذين يعيشون في بيئة جافة.​

٣-الأشخاص الذين يستخدمون العدسات اللاصقة.​

٤-من يعاني من متلازمة جفاف العين.​

قطرات العين 
قطرات العين 

 وكشفت هيئة الدواء المصرية عن أهمية استخدام قطرات العين المرطبة أو المعروفة بالدموع الإصطناعية، والتي تستخدم لتعويض نقص الرطوبة في العين.

 

فوائد قطرات العين المرطبة 

وقالت هيئة الدواء المصرية إن قطرات العين المرطبة تحتوي على مكونات تساعد في الترطيب وتخفيف الشعور بعدم الراحة، مما يجعلها اختيار فعّال لتخفيف جفاف العين.​

ومن فوائد قطرات العين المرطبة:​

-تقليل الشعور بالجفاف والحكة​.

-تخفيف عدم الراحة الناتجة عن العوامل البيئية مثل الهواء الجاف والدخان

-حماية العين من التهيجات.​

وكانت كشفت هيئة الدواء المصرية أن هناك أنواعا عديدة من قطرات العين  للمساعدة في علاج أعراض جفاف العين، منها الدموع الاصطناعية وقطرات الحساسية.

 

علاج جفاف العين 

وأوضحت هيئة الدواء المصرية أن الدموع الاصطناعية هي الشكل الأكثر شيوعًا لقطرات العين المستخدمة لعلاج جفاف العين، وتعمل هذه القطرات على الحفاظ على سطح العين رطبًا.

وأشارت إلى أن النوع الثاني المستخدم في علاج جفاف العين هو قطرات الحساسية حيث تستخدم هذه القطرات في حالة وجود شعور بالحكة والدموع، وأحمرار بالعين الناجمة عن وبر الحيوانات الأليفة وحبوب اللقاح والعفن، وغيرها من المواد المسببة للحساسية التي تصاحب جفاف العين.

 

قطرات العيون لعلاج جفاف العين 

 وأكدت هيئة الدواء المصرية أن النوع الثالث من قطرات العين المستخدمة في علاج جفاف العين هو قطرات خالية من المواد الحافظة موضحة أنه  بغض النظر عن نوع الدموع الاصطناعية، أو المواد الهلامية (الجل)، أو القطرات المستخدمة، ويجب الحرص على تجنب المستحضرات التي تحتوي على مواد حافظة، وذلك لأن المواد الحافظة يمكن أن تهيج سطح العين مما قد يجعل جفاف العين أسوأ.

نصائح للحماية من جفاف العين 

ووجهت هيئة الدواء المصرية نصائح عند الإصابة بجفاف العين وشددت علي الرجوع إلى مقدم الرعاية الصحية عند الشعور بعلامات وأعراض جفاف العين لفترة طويلة، بما في ذلك العيون الحمراء، أو المتهيجة، أو المتعبة، أو المؤلمة.​

وأكدت هيئة الدواء المصرية أنه في حالة الإصابة بجفاف العين، يجب الانتباه إلى المواقف التي من المرجح أن تسبب الأعراض، والبحث عن طرق لتجنب تلك المواقف ومن ثم تجنب الأعراض، مثل:​

تجنب نفخ الهواء في العينين، وذلك بعدم توجيه مجففات الشعر، أو سخانات السيارة، أو مكيفات الهواء، أو المراوح نحو العينين

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