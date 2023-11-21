هل تنزلق العدسة اللاصقة إلى داخل العين، وما الطريقة الصحيحة لارتدائها؟

تسبب النظارات الطبية الإحراج للعديد من الأشخاص ضعاف النظر بالأخص إذا كان ذلك خلال مناسبة أو حدث مهم يرغبون بالظهور فيه بأبهى حلة لذلك يفكر العديد في البديل الآخر وهي العدسات اللاصقة.

ومع العدسات اللاصقة تأتي الكثير من الأسئلة والإشاعات والمخاوف الطبيعية لفكرة وضع جسم غريب داخل العين.

تستعرض "فيتو" في التقرير التالي، الطريقة الصحيحة لارتدائها وما هي مخاطرها.

العدسات اللاصقة، فيتو

وقالت الدكتورة دعاء صبيح إستشاري طب وجراحة العيون، إنه لا يوجد ما هو أمن من النظارة الطبية لتصحيح النظر، ولكن هذا لا يعني بالضرورة الابتعاد الدائم عن العدسات اللاصقة.

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الطريقة الصحيحة لاستعمال العدسات اللاصقة

واضافت انه في حالة اختيار العدسات اللاصقة يجب الانتباه لعدة خطوات نتبعها قبل وأثناء ارتدائها حتى لا تسبب في أضرار للعين، وتكون كالآتي:

غسيل اليد جيدًا قبل لمس العدسات اللاصقة

غسل العدسات اللاصقة بالمحلول بمجرد خلعها

تغيير المحلول كل مرة تستخدم بها العدسات اللاصقة

شراء محلول موثوق به من الصيدلية

تغيير علبة العدسات كل ثلاثة أشهر

الحرص على عدم النوم او الاستحمام أثناء ارتدائها.

العدسات اللاصقة

واوضحت ان الحرص على القيام بهذه العادات حتى لا تلتقط العدسة بكتريا من البيئة المحيطة ثم تنقلها للعين والذي قد يؤدي إلى تحسسها او مضاعفات أسوأ من ذلك.

هل يمكن أن تنزلق العدسة اللاصقة إلى داخل العين

ونفت الطبيبة الخرافة المنتشرة مؤخرًا والتي تؤدي إلى امتناع العديد من الأشخاص عن ارتداء العدسات اللاصقة وهي أن العدسات قد تنزلق وتدخل تحت العين وتعلق هناك، قائلة أن هذه أكذوبة لا أساس لها من الصحة.

وأكدت أن السبب الذي يجعل الأطباء يحذرون من النوم بالعدسات هو حتى لا تتسبب في التهاب لسطح العين ولا تنقل ميكروبات لها، ولكن كل ما يقال انها قد تدخل في العين وتلتصق بالمخ وغيرها مجرد خرفات لا أساس لها من الصحة.

هل العدسات الملونة بنفس جودة الشفافة من حيث الرؤية

وقالت الطبيبة ان العدسات الملونة الطبية تكون بنفس جودة العدسات الشفافة ولكن المشكلة تكون ان الجزء الملون يتحرك في العين، والذي جعل بعض المرضى يشتكون من انخفاض في جودة الرؤية أو الصورة التي يتلقوها من خلالها، مؤكدة ان هذه حالات فردية ولكنها تحدث بالتأكيد.

وأشارت إلى أن العدسات الملونة الطبية ما زالت جيدة وقابلة للاستخدام، مضيفة أن المريض يحتاج فقط إلى التأكد من جودتها وان يحضرها من عند الطبيب وليس من مراكز التجميل او المولات التجارية حتي وان كانت ماركات معروفة فالعديد من هذه العدسات تكون من الصين ومغشوشة وغير مطابقة للمواصفات.

وشددت طبيبة العيون أن هذه العدسات اللاصقة الغير مطابقة للمواصفات الطبية قد تسبب في مضاعفات خطيرة حتى إنها تصل إلى إصابة العين بالخراج أو نمو أجسام بكتيريا بداخلها والتي قد تتسبب في النهاية بإعتام العين.