مخاطر ومضاعفات عملية الليزك، وهذه شروط إجرائها

جراحة العيون بالليزك هي إجراء شائع لـ جراحة الليزر لتصحيح مشاكل الرؤية وإزالة أو تقليل الحاجة إلى ارتداء النظارات أو العدسات اللاصقة.

وقالت الدكتورة رانيا العيسوي، أستاذ طب وجراحة العيون بكلية طب قصر العيني، إن عملية الليزك مثلها مثل أي عملية جراحية أخرى تحتاج معايير معينة وموانع في بعض الحالات للقيام بها، فالبرغم أنها تعتبر الطريقة الأمثل للتخلص من النظارة الطبية إلا أنه يوجد لها موانع في العديد من الحالات.

الليزك، فيتو

وشددت أستاذ طب وجراحة العيون بكلية طب قصر العينى أنه يجب على الطبيب الالتزام بالمعايير المعروفة لعملية الليزك، وأن يقوم بالفحص المتقن حتى يتأكد من ملائمة العملية للمريض، مؤكدة أنه على الجانب الآخر يجب على المريض ألا يلح في إجراء العملية إذا أخبره الطبيب بوجود نسبة خطر مرتفعة فقد يؤدي ذلك إلى عدم رضا المريض عن العملية أو الندم علي القيام بها أو في أسوأ الحالات يحدث اعتام العين تمامًا ولو بعد حين.

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معايير إجراء عملية الليزك

وقالت إن جراحة الليزك يجب أن تكون في هذه الحالات:

يكون عمر المريض 18 عامًا أو أكثر (من الأفضل أن يكون عمرك أكثر من 21 عامًا)، والذي يعني أن القرنية قد توقفت عن النمو بحلول وقت الجراحة.

عدم تغيير قياسات النظر بشكل ملحوظ خلال الـ 12 شهرًا الماضية.

خطأ انكساري يمكن لجراحة الليزك علاجه.

قرنيات سميكة وصحية وتمتع العين بصحة جيدة للعين بشكل عام.

الأشخاص غير المناسبين لإجراء جراحة العيون بالليزك، المرضى الذين يعانون من:

الأخطاء الانكسارية غير المستقرة التي تتغير

قصر النظر الشديد، أو طول النظر، أو الاستجماتيزم

بعض حالات صحة العين، بما في ذلك جفاف العين وإعتام عدسة العين وترقق القرنية والزرق وتاريخ من التهابات العين.

الحالات الصحية الأساسية التي قد يواجه الشخص صعوبات في إدارتها، مثل مرض السكري.

بالإضافة إلى ذلك، لا يمكن للحوامل أو المرضعات إجراء جراحة الليزك.

وأشارت أستاذ طب وجراحة العين في تصريحات خاصة "لفيتو" إلى عناد عدد كبير من المرضى فيما يتعلق بعملية الليزك، حيث ينصحهم أكثر من طبيب بعدم مطابقتهم لمواصفات العملية ووجود نسبة عالية من المخاطرة ليقوموا بالسفر إلى خارج البلاد للقيام بها ولكن في معظم الحالات تكون هناك مضاعفات خطيرة، مؤكدة ان النصيحة الطبية تكون بناءً على الفحوصات التي قام بها الطبيب لذلك يجب الالتزام بها.

مضاعفات جراحة الليزك

وأوضحت أن لجراحة الليزك مضاعفات كأي عملية أخرى، والتي تتراوح من بسيطة كعدم راحة في الليل أو عدم القدرة على قيادة السيارة بسبب زغللة العين أو عدم القدرة على القراءة بدون نظارة حتي بعد إجراء العملية، إلى خطيرة مثل التقرحات واعتام العين وفي النهاية فقدان البصر.

الليزك، فيتو

كما هو الحال مع أي إجراء جراحي، هناك مخاطر الآثار الجانبية أو المضاعفات لعملية الليزك، والآثار الجانبية عادة ما تكون مؤقتة وقد تشمل:

ألم في العين أو عدم الراحة

رؤية غير واضحة أو ضبابية

شعور بالخدش في العين

اضطرابات في العين

حساسية للضوء

بقع من الدم على مقلة العين

وقد تشمل المضاعفات المحتملة لجراحة العيون بالليزك ما يلي:

التهابات العين

فقدان الرؤية الذي لا تستطيع النظارات أو العدسات اللاصقة أو الجراحة الإضافية علاجه

مشاكل بصرية دائمة مثل الرؤية المزدوجة أو الهالات

متلازمة جفاف العين الشديدة، والتي يمكن أن تقلل من الرؤية.