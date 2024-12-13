أخبار الاقتصاد اليوم، تراجع الذهب في التعاملات المسائية، خصومات على الدفايات تصل لـ 35%، ارتفاع يصل لـ 77.5 جنيه بكيلو اللحوم، الجمارك: حجم البضائع في ساحات الكشف لم تصل للمستوى المأمول

أخبار الاقتصاد اليوم، شهدت الساعات الماضية عددًا من الأحداث الاقتصادية المهمة التي تتناولها بوابة "فيتو" في نشرة الاقتصاد والتي ترصد القطاعات الاقتصادية المختلفة، ومن بينها البورصة المصرية والعالمية والعقارات والبنوك والقطاع التجاري، والتي تشغل بال الكثير من المواطنين باستمرار على مدار اليوم.

تراجع أسعار الذهب مساء اليوم الجمعة 13 ديسمبر 2024

أسعار الذهب، شهدت أسعار الذهب تراجعا بنحو 17 جنيها في تعاملات مساء اليوم الجمعة 13 ديسمبر 2024 في الصاغة.

أسعار الذهب اليوم فى مصر

وترصد “فيتو” التحديث اللحظي لـ سعر الذهب في الصاغة أولًا بأول.

أسعار الذهب

سعر الذهب اليوم بالمصنعية

وهناك مصنعية على الذهب بحسب العيارات المختلفة المتوفرة، حيث يشير العيار إلى نسبة الذهب الخالص في السبيكة مقارنة بإجمالي الوزن، فنجد العيار 24 يعني أن السبيكة تحتوي على 24 جزءا من الذهب الخالص من أصل 24 جزءًا، وهو العيار الأعلى والأنقى وتصنف السبائك حسب العيارات المختلفة مثل 24، و22، و18.

من الأرخص إلى الأغلى، تعرف على أسعار الدفايات، والمحال التجارية تقدم تخفيضات تصل ل 35٪ مع بدأ الموسم

أسعار الدفايات في مصر، سجلت أسعار الدفايات في المحال التجارية؛ تباينًا ملحوظًا، مع اختلاف العلامات التجارية والتكنولوجيا المستخدمة في صناعة الدفاية، فضلًا عن قدرتها ونوعها.

عروض على أسعار الدفايات تصل لـ 35%

ويعد فصل الشتاء موسمًا لبيع الدفايات، إذ مع اشتداد برودة الجو وانخفاض درجات الحرارة في فصل الشتاء، يبدأ المواطنون في البحث وشراء وسائل التدفئة.

وعليه قدمت بعد المحال التجارية عروض على أسعار الدفايات تصل لـ 35% على بعض العلامات التجارية، لجذب العملاء على الشراء.

أرخص اسعار الدفايات اليوم، فيتو

أسعار الدفايات في المحال التجارية

«فيتو» تستعرض سعر الدفايات في المحال التجارية بمختلف أنواعها، التي يقل سعرها عن 1000 جنيه، في السطور الأتية:

أسعار الدفايات في المحال التجارية

«فيتو» تستعرض أسعار الدفايات في المحال التجارية بمختلف أنواعها، في السطور الأتية:

بلغ سعر دفاية كهربائية يونايتد ناشونال 2 شمعة 600 وات نحو 260 جنيهًا. بلغ سعر دفاية كهربائية يونايتد ناشونال 2 شمعة 600 وات نحو 300 جنيه. بلغ سعر دفاية هالوجين أياكس 2 شمعة 800 وات لون رمادي نحو 350 جنيهًا. بلغ سعر دفاية هالوجين 800 وات 2 شمعة لون ابيض نحو 406 جنيهات. بلغ سعر دفاية كهربائية هاي واي 1800 وات 3 شمعات لون أسود نحو 425 جنيهًا. بلغ سعر دفاية كهربائية يونايتد ناشونال 2 شمعة 600 وات نحو 300 جنيه. بلغ سعر دفاية كهرباية هاي واي 1800 وات 3 شمعات لون أسود نحو 425 جنيهًا.

الجمارك: حجم البضائع في ساحات الكشف لم تصل إلى المستوى المأمول لكنها مؤشر إيجابي

في إطار الجهود الحثيثة لتسريع الإجراءات الجمركية وتسهيل حركة التجارة، المنافذ الجمركية المرتبطة بعمل نافذة أيام الإجازات والعطلات الرسمية، كافة المنافذ الجمركية تعمل دون توقف لدعم انسياب حركة التجارة وذلك تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء الهادف إلى تسريع وتيرة الإفراج الجمركي وتسهيل حركة التجارة.

الوقوف على أوجه القصور وتقديم الحلول اللازمة لتسريع الإفراج الجمركي عن البضائع



وفى إطار الوقوف على أوجه القصور وتقديم الحلول اللازمة لتسريع الإفراج الجمركي عن البضائع، قام الدكتور حسام جاد المولي، رئيس الإدارة المركزية لجمارك السويس، واللواء مهندس عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، بزيارة تفقدية لميناء السخنة اليوم الجمعة الموافق ١٣ ديسمبر.

وقد شملت الزيارة، ساحات الجمارك، البنوك، والمركز اللوجستي، حيث تم الوقوف على سير العمل عن قرب، وتقييم الأداء في ظل الإجراءات الجديدة التي تم اتخاذها لتسريع الإفراج الجمركي.

ارتفاع ملحوظ يصل لـ 77.5 جنيه في أسعار اللحوم اليوم

أسعار اللحوم اليوم، سجلت أسعار اللحوم ارتفاعًا ملحوظًا في الأسواق؛ وتراوحت الارتفاعات ما بين 21.5 جنيه و77.5 جنيه في الكيلو؛ وفق التقرير الصادر عن بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.

أسعار اللحوم في الأسواق

«فيتو» تستعرض أسعار اللحوم في الأسواق، وتشمل سعر لحوم الكندوز، أسعار اللحم الضاني، سعر اللحوم البتلو؛ في محال الجزارة وفي أسواق المحافظات، في السطور الآتية:

اسعار اللحوم اليوم في الأسواق، فيتو

ارتفاع سعر لحوم الضأن الصافي بالأسواق

ارتفع سعر اللحم الضأن الصافي بنحو 21.5 جنيه مقارنة بسعره السابق؛ إذ بلغ متوسط سعر كيلو لحوم ضأن صافي نحو 444.7 جنيه، وتراوح سعر اللحوم الضأن الصافي بين 400 جنيه إلى 500 جنيه للكيلو في أسواق المحافظات.

ارتفاع أسعار اللحوم الضاني بالعظام في الأسواق

بلغ متوسط سعر كيلو اللحم الضاني بالعظام نحو 420 جنيها، بارتفاع 24 جنيها عن سعرها السابق، وتراوحت أسعار اللحوم الضأن بالعظام ما بين 320 جنيهًا إلى 450 جنيهًا في أسواق المحافظات.

بزيادة تصل لـ 3219 جنيها، ارتفاع أسعار الأسمدة بالأسواق

ارتفاع أسعار الأسمدة في الأسواق، سجلت أسعار الأسمدة ارتفاعًا ملحوظًا في الأسواق؛ وذلك وفق أحدث تقرير صادر عن بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.

أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق، فيتو

أسعار الأسمدة في الأسواق

وتستعرض «فيتو» أسعار الأسمدة في الأسواق، وأبرز التحركات في سعر الأسمدة، وتشمل سعر نترات النشادر العادي والمخصوص، إضافة إلى سلفات النشادر، إلى جانب سعر اليوريا العادي والمخصوص، وفقًا للبوابة الحكومية، في السطور الآتية:

أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق، فيتو

ارتفاع أسعار نترات النشادر 33.5% مخصوص في الأسواق

بلغ متوسط سعر نترات النشادر 33.5% مخصوص نحو 21691.5 جنيه للطن، بارتفاع 2937 جنيهًا عن سعرها السابق، وفقًا للبوابة الحكومية.

بالصور.. إقبال كبير على الشركات المصرية المشاركة بمعرض العرق الدولي للإنشاءات

شهد معرض العراق الدولي للإنشاءات والبنية التحتية المقام حاليا بالعاصمة العراقية بغداد إقبالا كبيرا من الشركات العراقية وشركات المقاولات والتطوير العقاري على الشركات المصرية المشاركة بالمعرض والتي يبلغ عددها 22 شركة مصرية ما بين صناعات هندسية وصناعات كيماوية.

وتشارك مصر بجناح كبير على مساحة ٤٠٠ متر يضم ٢٢ شركة من كبريات الشركات المتخصصة في الصناعات الهندسية والكيماوية من إجمالي ٨٠ شركة مشاركة بالمعرض ويشارك في المعرض غرفة الصناعات الهندسية بوفد من الشركات برئاسة محمد المهندس وكذلك المجلس التصديري للصناعات الكيماوية بوفد من الشركات الكيماوية بحضور محمد مجيد مدير المجلس التصديري للصناعات الهندسية.

رئيس غرفة الصناعات الهندسية: العلاقات المصرية العراقية قوية على مستوى الشعبين

وقال محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، إن العلاقات المصرية العراقية القوية على مستوى الشعبين والقيادة السياسية بين البلدين مهدت بشكل كبير لفتح أسواق للمنتج المصري واستفادة الأشقاء بالعراق بالخبرات والشركات المصرية في إعادة الإعمار وكذلك المنتجات المصرية.

بمشاركة 1100 عارض، معرض تراثنا 2024 تجربة تسوق ثرية لاقتناء منتجات يدوية فريدة

استقبل معرض تراثنا للحرف اليدوية والتراثية في أول أيام انعقاده بمركز مصر للمعارض الدولية آلاف الجماهير الراغبين في اقتناء المنتجات اليدوية والتراثية الفريدة، والتي تعبر عن الحضارات المصرية المتعاقبة على مر العصور وتعكس الموروثات الثقافية بشكل معاصر.

32 قطاعا حرفيا وتراثيا

ويشهد معرض تراثنا في كل عام إقبالا لافتا من الجماهير المصرية والعربية والأجانب من أصحاب الذوق الرفيع وذلك لخوض تجربة تسوق ثرية وشيقة لاقتناء منتجات يدوية متنوعة تعبر عن 32 قطاعا حرفيا وتراثيا، وجاء بها أصحابها من الحرفيين والفنانين والمبدعين من جميع محافظات الجمهورية للمشاركة في أكبر ملتقى إقليمي للحرف اليدوية والتراثية.

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