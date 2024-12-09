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اقتصاد

تباين أسعار الأسمدة اليوم الاثنين في الأسواق

أسعار الأسمدة اليوم
أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق، فيتو

تباين أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق، سجلت أسعار الأسمدة تباينًا ملحوظًا في الأسواق؛ وذلك وفق أحدث تقرير صادر عن بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.

 

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أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق، فيتو 

 

أسعار الأسمدة في الأسواق

وتستعرض «فيتو» أسعار الأسمدة في الأسواق، وأبرز التحركات في سعر الأسمدة، وتشمل سعر نترات النشادر العادي والمخصوص، إضافة إلى سلفات النشادر، إلى جانب سعر اليوريا العادي والمخصوص، وفقًا للبوابة الحكومية، في السطور الآتية:

 

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أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق، فيتو 

 

ارتفاع أسعار نترات النشادر 33.5% مخصوص في الأسواق

بلغ متوسط سعر نترات النشادر 33.5% مخصوص نحو 19180 جنيهًا للطن، بارتفاع 805 جنيهات عن سعرها السابق، وفقًا للبوابة الحكومية.

 

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أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق، فيتو 

 

أسعار نترات النشادر 33.5% مخصوص في الأسواق

 فيما تراوحت أسعار طن نترات نشادر 33.5% مخصوص في الأسواق ما بين 10500 جنيه و25 ألف جنيه.

 

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أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق، فيتو 

 

ارتفاع أسعار نترات النشادر 33.5 % عادي في الأسواق

بينما بلغ متوسط سعر نترات النشادر 33.5% عادي نحو 10536.1 جنيه للطن، بارتفاع 1537 جنيها عن سعره السابق، وفقًا للبوابة الحكومية.

 

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أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق، فيتو 

 

أسعار نترات النشادر 33.5 % عادي في الأسواق

 وتراوحت أسعار طن نترات نشادر 33.5% عادي في الأسواق ما بين 4700 جنيه و20 ألف جنيه.

 

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أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق، فيتو 

 

انخفاض أسعار سلفات النشادر 20.6 % مخصوص في الأسواق

وبلغ متوسط سعر طن سلفات النشادر 20.6% مخصوص نحو 13925 جنيهًا، بانخفاض 202 جنيه عن سعره السابق، وفقًا للبوابة الحكومية.

 

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أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق، فيتو 

 

 أسعار سلفات النشادر 20.6 % مخصوص في الأسواق

فيما تراوحت أسعار سلفات النشادر 20.6% في الأسواق من 5000 جنيه إلى 18 ألف جنيه للطن.

 

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أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق، فيتو 

 

ارتفاع أسعار اليوريا 46.5 % مخصوص في الأسواق

أما عن أسعار اليوريا في الأسواق، بلغ متوسط سعر يوريا 46.5 % مخصوص نحو 20300جنيهًا للطن، بارتفاع 875 جنيهًا عن سعره السابق، وفقًا للبوابة الحكومية.

 

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أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق، فيتو 

 

أسعار اليوريا 46.5 % مخصوص في الأسواق

فيما تراوحت أسعار طن يوريا 46.5 % مخصوص في الأسواق ما بين 11 ألف جنيه و26 ألف جنيه.

 

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أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق، فيتو 

 

ارتفاع أسعار اليوريا 46.5 % عادي في الأسواق

بينما بلغ متوسط  سعر يوريا 46.5% عادي نحو 11661.5 جنيه للطن، بارتفاع 1852 جنيهًا عن سعره السابق، وفقًا للبوابة الحكومية.

 

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أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق، فيتو 

أسعار اليوريا 46.5 % مخصوص في الأسواق

 وتراوحت أسعار طن يوريا 46.5% عادي في الأسواق ما بين 4800 جنيه و20 ألف جنيه.

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