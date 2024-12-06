طن اليوريا المخصوص يرتفع 1536 جنيها، تباين أسعار الأسمدة اليوم بالأسواق

تباين أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق، سجلت أسعار الأسمدة تباينًا ملحوظًا في الأسواق؛ وذلك وفق أحدث تقرير صادر عن بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.

اسعار الأسمدة اليوم في الأسواق، فيتو

أسعار الأسمدة في الأسواق

وتستعرض «فيتو» أسعار الأسمدة في الأسواق، وأبرز التحركات في سعر الأسمدة، وتشمل سعر نترات النشادر العادي والمخصوص، إضافة إلى سلفات النشادر، إلى جانب سعر اليوريا العادي والمخصوص، وفقًا للبوابة الحكومية، في السطور الآتية:

أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق، فيتو

ارتفاع أسعار نترات النشادر 33.5% مخصوص في الأسواق

بلغ متوسط سعر نترات النشادر 33.5% مخصوص نحو 20 ألف جنيه للطن، بارتفاع 2071.5 جنيه عن سعرها السابق، وفقًا للبوابة الحكومية.

أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق، فيتو

أسعار نترات النشادر 33.5% مخصوص في الأسواق

فيما تراوحت أسعار طن نترات نشادر 33.5% مخصوص في الأسواق ما بين 14 ألف جنيه و22 ألف جنيه.

أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق، فيتو

انخفاض أسعار نترات النشادر 33.5 % عادي في الأسواق

بينما بلغ متوسط سعر نترات النشادر 33.5% عادي نحو 11335.7 جنيه للطن، بانخفاض 462 جنيها عن سعره السابق، وفقًا للبوابة الحكومية.

أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق، فيتو

أسعار نترات النشادر 33.5 % عادي في الأسواق

وتراوحت أسعار طن نترات نشادر 33.5% عادي في الأسواق ما بين 4700 جنيه و20 ألف جنيه.

أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق، فيتو

ارتفاع أسعار سلفات النشادر 20.6 % مخصوص في الأسواق

وبلغ متوسط سعر طن سلفات النشادر 20.6% مخصوص نحو 17 ألف جنيه، بارتفاع 3320 جنيهًا عن سعره السابق، وفقًا للبوابة الحكومية.

أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق، فيتو

أسعار سلفات النشادر 20.6 % مخصوص في الأسواق

فيما تراوحت أسعار سلفات النشادر 20.6% في الأسواق من 16 ألف جنيه إلى 18 ألف جنيه للطن.

أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق، فيتو

ارتفاع أسعار اليوريا 46.5 % مخصوص في الأسواق

أما عن أسعار اليوريا في الأسواق، بلغ متوسط سعر يوريا 46.5 % مخصوص نحو 21 ألف جنيه للطن، بارتفاع 1536 جنيهًا عن سعره السابق، وفقًا للبوابة الحكومية.

أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق، فيتو

أسعار اليوريا 46.5 % مخصوص في الأسواق

فيما تراوحت أسعار طن يوريا 46.5 % مخصوص في الأسواق ما بين 15 ألف جنيه و23 ألف جنيه.

أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق، فيتو

انخفاض أسعار اليوريا 46.5 % عادي في الأسواق

بينما بلغ متوسط سعر يوريا 46.5% عادي نحو 13200 جنيه للطن، بانخفاض 862 جنيهًا عن سعره السابق، وفقًا للبوابة الحكومية.

أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق، فيتو

أسعار اليوريا 46.5 % مخصوص في الأسواق

وتراوحت أسعار طن يوريا 46.5% عادي في الأسواق ما بين 4800 جنيه و20 ألف جنيه.

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