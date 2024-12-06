طن اليوريا المخصوص يرتفع 1536 جنيها، تباين أسعار الأسمدة اليوم بالأسواق
تباين أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق، سجلت أسعار الأسمدة تباينًا ملحوظًا في الأسواق؛ وذلك وفق أحدث تقرير صادر عن بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.
أسعار الأسمدة في الأسواق
وتستعرض «فيتو» أسعار الأسمدة في الأسواق، وأبرز التحركات في سعر الأسمدة، وتشمل سعر نترات النشادر العادي والمخصوص، إضافة إلى سلفات النشادر، إلى جانب سعر اليوريا العادي والمخصوص، وفقًا للبوابة الحكومية، في السطور الآتية:
ارتفاع أسعار نترات النشادر 33.5% مخصوص في الأسواق
بلغ متوسط سعر نترات النشادر 33.5% مخصوص نحو 20 ألف جنيه للطن، بارتفاع 2071.5 جنيه عن سعرها السابق، وفقًا للبوابة الحكومية.
أسعار نترات النشادر 33.5% مخصوص في الأسواق
فيما تراوحت أسعار طن نترات نشادر 33.5% مخصوص في الأسواق ما بين 14 ألف جنيه و22 ألف جنيه.
انخفاض أسعار نترات النشادر 33.5 % عادي في الأسواق
بينما بلغ متوسط سعر نترات النشادر 33.5% عادي نحو 11335.7 جنيه للطن، بانخفاض 462 جنيها عن سعره السابق، وفقًا للبوابة الحكومية.
أسعار نترات النشادر 33.5 % عادي في الأسواق
وتراوحت أسعار طن نترات نشادر 33.5% عادي في الأسواق ما بين 4700 جنيه و20 ألف جنيه.
ارتفاع أسعار سلفات النشادر 20.6 % مخصوص في الأسواق
وبلغ متوسط سعر طن سلفات النشادر 20.6% مخصوص نحو 17 ألف جنيه، بارتفاع 3320 جنيهًا عن سعره السابق، وفقًا للبوابة الحكومية.
أسعار سلفات النشادر 20.6 % مخصوص في الأسواق
فيما تراوحت أسعار سلفات النشادر 20.6% في الأسواق من 16 ألف جنيه إلى 18 ألف جنيه للطن.
ارتفاع أسعار اليوريا 46.5 % مخصوص في الأسواق
أما عن أسعار اليوريا في الأسواق، بلغ متوسط سعر يوريا 46.5 % مخصوص نحو 21 ألف جنيه للطن، بارتفاع 1536 جنيهًا عن سعره السابق، وفقًا للبوابة الحكومية.
أسعار اليوريا 46.5 % مخصوص في الأسواق
فيما تراوحت أسعار طن يوريا 46.5 % مخصوص في الأسواق ما بين 15 ألف جنيه و23 ألف جنيه.
انخفاض أسعار اليوريا 46.5 % عادي في الأسواق
بينما بلغ متوسط سعر يوريا 46.5% عادي نحو 13200 جنيه للطن، بانخفاض 862 جنيهًا عن سعره السابق، وفقًا للبوابة الحكومية.
أسعار اليوريا 46.5 % مخصوص في الأسواق
وتراوحت أسعار طن يوريا 46.5% عادي في الأسواق ما بين 4800 جنيه و20 ألف جنيه.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا
تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا
تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا
تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا