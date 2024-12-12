تبدأ من 260 جنيهًا، تعرف على أرخص أسعار الدفايات في الأسواق

أرخص أسعار الدفايات في مصر، تباينت أسعار الدفايات في المحال التجارية بالتزامن مع زيادة الإقبال على شرائها، كلما اشتدت برودة الطقس وانخفضت درجات الحرارة في فصل الشتاء، كما قدمت بعض المحال التجارية عروضا على أسعار الدفايات تصل لـ 35% على بعض العلامات التجارية.

أرخص اسعار الدفايات اليوم، فيتو

أرخص أسعار الدفايات في المحال التجارية

«فيتو» تستعرض سعر الدفايات الأرخص في المحال التجارية بمختلف أنواعها، التي يقل سعرها عن 1000 جنيه، في السطور الآتية:

أرخص اسعار الدفايات اليوم، فيتو

أرخص أسعار الدفايات في المحال التجارية

بلغ سعر دفاية كهربائية يونايتد ناشونال 2 شمعة 600 وات نحو 260 جنيهًا. بلغ سعر دفاية كهربائية يونايتد ناشونال 2 شمعة 600 وات نحو 300 جنيه. بلغ سعر دفاية هالوجين أياكس 2 شمعة 800 وات لون رمادي نحو 350 جنيهًا. بلغ سعر دفاية هالوجين 800 وات 2 شمعة لون ابيض نحو 406 جنيهات. بلغ سعر دفاية كهربائية هاي واي 1800 وات 3 شمعات لون أسود نحو 425 جنيهًا.

أرخص اسعار الدفايات اليوم، فيتو

أرخص أسعار الدفايات في المحال التجارية

بلغ سعر دفاية أي هوم 3 شمعة 1200 وات لون أسود نحو 500 جنيه.

بلغ سعر دفاية أي هوم 3 شمعة 1500 وات لون أسود نحو 528 جنيهًا.

بلغ سعر دفاية كهربائية زادا 3 شمعة 1200 وات لون أسود أو فضي نحو 529 جنيهًا.

بلغ سعر دفاية كهربائية إيليت الكوارتز اريون 3 شمعة 1200 وات لون أبيض نحو 549 جنيهًا.

بلغ سعر دفاية كهربائية أكاي 4 شموع 220 وات متعددة الألوان نحو 569 جنيهًا.

أرخص اسعار الدفايات اليوم، فيتو

أرخص أسعار الدفايات في المحال التجارية

بلغ سعر دفاية هالوجين أي هوم 4 شمعة 2200 وات لون أسود نحو 580 جنيهًا. بلغ سعر دفاية كهربائية أي هوم 1200 وات 3 شمعة لون أسود نحو 650 جنيهًا. بلغ سعر دفاية أكاي قابلة للحمل 4 شموع تدفئة 4 مستويات للحرارة وخاصة دوران نحو 655 جنيهًا. بلغ سعر دفاية كهربائية زادا 3 شمعة 1200 وات لون اسود أو فضي نحو 680 جنيهًا. بلغ سعر دفاية كهربائية كومتيل 3 شمعة 1800 وات لون أسود نحو 714 جنيهًا.

أرخص اسعار الدفايات اليوم، فيتو

أرخص أسعار الدفايات في المحال التجارية

بلغ سعر دفاية كهربائية ايرون ماكس برو 1600 وات 4 شمعات نحو 749 جنيهًا.

بلغ سعر دفاية مروحة كومفي إير سوناي 2000 وات حماية من الحرارة لون أسود نحو 749 جنيهًا.

بلغ سعر دفاية مروحة كهربائية هاي واي 2000 وات لون أسود نحو 799 جنيهًا.

بلغ سعر دفاية كوارتز ميديا تك متعددة الوظائف لون أحمر نحو 849 جنيهًا.

بلغ سعر دفاية مروحة كومفي بلو سوناي 2000 وات تقنية الدوران لون أسود نحو 849 جنيهًا.

بلغ سعر دفاية تاتش الزنوكي بمروحة 2000 وات لون أبيض نحو 900 جنيه.

بلغ سعر دفاية مروحة كهربائية ساترن 2000 وات أبيض نحو 950 جنيهًا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.