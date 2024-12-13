الجمعة 13 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

مدرب بيراميدز يتوعد الترجي بالهزيمة في دوري أبطال أفريقيا

يورتشيتش، فيتو
يورتشيتش، فيتو

قال الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق بيراميدز، إن الفريق على أتم جاهزية واستعداد للقاء الترجي التونسي في قمة مباريات المجموعة، مشددا على أهمية اللقاء كونه يقام خارج الأرض ومع فريق قوي صاحب خبرة طويلة في القارة الأفريقية وأمام جماهيره، وكونه يحدد صدارة المجموعة فإنه يكتسب الكثير من الأهمية.  

تصريحات مدرب بيراميدز 

وأوضح المدير الفني خلال مؤتمر صحفي أن الفريق استعد جيدا للقاء بعد الوصول قبل أيام من مالي إلى تونس مباشرة، وتعافى كثيرا من المصابون من نزلات البرد التي ضربت الكثير من رحلة مالي للقاء دجوليبا وهناك بعض الغيابات، ولكنه يثق في جميع لاعبيه وقدرتهم على تقديم مواجهة قوية وتحقيق نتيجة إيجابية في تونس نظرا لأهمية اللقاء.

وقال: رغم أن فريق بيراميدز حديث العهد مقارنة بـالترجي إلا أنه ولد كبيرا وأثبت نفسه محليا وقاريا، وسيعمل بكل تأكيد على الفوز في تونس رغم قوة المنافس وصعوبة المواجهة والجماهير الكبيرة المنتظر حضورها في ملعب رادس.

المدرب أكد أن بيراميدز من الفرق التي تتعامل مع الأمور والمنافسين حتى مع قوتهم بتغيير طريقة اللعب ولكنه يركز أكثر في فريقه وتجهيزه للمواجهة الهامة، ولديه ثقة كبيرة في أن الفريق الذي سيرتكب الأخطاء الأقل هو الذي سيحقق الفوز في النهاية، وبالتالي لابد من التركيز بنسبة ١٠٠٪؜ طوال أحداث اللقاء وحتى لا تحدث أي أخطاء.

وحول سؤال عن موقف النيجيري صديق إيجولا من اللقاء قال يورتشيتش إن اللاعب رغم وجوده في تونس إلا أنه غير متاح للمباراة لعدم قيده في القائمة انتظارا لفتح باب القيد مستقبلا ولكن وجوده جاء للحفاظ على لياقته وليكون جاهزا للقاءات المقبلة.

موعد مباراة بيراميدز والترجي التونسي 

ويحل فريق بيراميدز ضيفا على نظيره نادي الترجي في التاسعة من مساء غد السبت على استاد رادس الأولمبي في العاصمة تونس، في ثالث جولات دور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

بيراميدز يورتشيتش الترجي التونسي دوري أبطال أفريقيا مباراة بيراميدز والترجي التونسي

مواد متعلقة

مدرب بيراميدز يضع الرتوش الأخيرة على خطة مواجهة الترجي التونسي

يورتشيتش والشناوي يتحدثان عن مباراة الترجي في مؤتمر صحفي اليوم باستاد رادس

المصري يتوجه إلى الإسكندرية اليوم استعدادا لمواجهة الزمالك بالكونفدرالية

موعد الاجتماع الفني لمباراة بيراميدز والترجي التونسي بدوري الأبطال

موعد مباراة بيراميدز والترجي التونسي بدوري أبطال إفريقيا والقناة الناقلة

الدوري الأوروبي، لاتسيو يتقدم علي أياكس بهدف في الشوط الأول

تشكيل مباراة أياكس أمستردام ولاتسيو في الدوري الأوروبي

بيراميدز يواصل تدريباته في تونس استعدادا للترجي بدوري أبطال إفريقيا (صور)

الأكثر قراءة

بملابس بابا نويل، محمد صلاح يزور مستشفى للأطفال في ليفربول (صور)

زيزو ولبيب يغادران للمغرب الإثنين المقبل لحضور حفل الأفضل في إفريقيا

استقرار أسعار الفراخ اليوم الجمعة 13 ديسمبر 2024

خالد فتحي رئيسا لاتحاد كرة اليد

وفاة أحد معتمري المنيا بعد ساعات من أمنيته بدفنه في مكة

روسيا تعلق إمدادات القمح إلى سوريا ودولة أخرى تعتزم التوريد

من خواطر الشعراوي، هؤلاء لا يغفر الله لهم ولا يهديهم (فيديو)

ضبط تشكيل عصابي لتصنيع المواد المخدرة، أبرزها «GHP» لاغتصاب الفتيات (صور)

منوعات

المزيد

مصر تستضيف مهرجان الألعاب الإلكترونية لأول مرة

30 %؜ زيادة في أسعار التسالي والحلويات (فيديو وصور)

ناسا تسمي أماكن على المريخ تيمنا بثلاثة منتزهات جزائرية

اقتراح بترجمة قوائم الطعام في مطاعم موسكو إلى اللغة العربية

المزيد

خدمات

المزيد

سعر القصدير بالبورصات العالمية اليوم الجمعة 13 ديسمبر

سعر طن النحاس في البورصات العالمية اليوم الجمعة

سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الجمعة في الأسواق

سعر السكر في الأسواق اليوم الجمعة 13 ديسمبر 2024

المزيد

انفوجراف

الوجود العسكري الأمريكي في سوريا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

من خواطر الشعراوي، هؤلاء لا يغفر الله لهم ولا يهديهم (فيديو)

تفسير رؤية ملك الموت في المنام وعلاقتها بانتشار الفساد والشعور بعدم الأمان

تفسير رؤية نقش الحناء في المنام وعلاقتها بالاستقرار النفسي والعاطفي

المزيد
الجريدة الرسمية