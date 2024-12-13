الجمعة 13 ديسمبر 2024
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رياضة

يورتشيتش والشناوي يتحدثان عن مباراة الترجي في مؤتمر صحفي اليوم باستاد رادس

يورتشيتش، فيتو
يورتشيتش، فيتو

 يحضر الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز وحارس المرمى أحمد الشناوي، المؤتمر الصحفي لمباراة الفريق أمام الترجي التونسي في إطار مواجهات  دوري أبطال إفريقيا.

 

يورتشيتش والشناوي في مؤتمر مباراة الترجي

 ومن المقرر أن يقام المؤتمر الصحفي في الثانية والنصف من ظهر اليوم الجمعة، بقاعة مؤتمرات ستاد رادس الذي ستقام عليه مباراة السبت، حيث يتحدث يورتشيتش والشناوي للإعلام التونسي حول استعدادات الفريق للقاء الهام.

 

ويقام اليوم أيضا الاجتماع الفني لمباراة فريق بيراميدز والترجي التونسي المقرر إقامتها غدا السبت بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال افريقيا.

 

موعد مباراة بيراميدز والترجي التونسي 

 ويحل نادي بيراميدز ضيفا على نظيره نادي الترجي في التاسعة من مساء غدا السبت على استاد رادس الأولمبي في العاصمة تونس، في ثالث جولات دور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا.

 

القناة الناقلة لمباراة بيراميدز والترجي التونسي

 وتذاع مباراة بيراميدز والترجي التونسي عبر قناة بي إن سبورت الناقل الحصري للبطولة 

 

حكام مباراة الترجي التونسي وبيراميدز في دوري أبطال أفريقيا

 ويدير مباراة الترجي التونسي وبيراميدز طاقم حكام من دولة بوروندي بقيادة الحكم باسيفيك باهويمانا، ويعاونه مواطنه إيمري نيونجابو المساعد الأول، وألويفيه بوجورا المساعد الثاني، ورودريجي بيجرمانا، الحكم المساعد الرابع.

ويراقب اللقاء جورجيو بادوبا من غينيا بيساو، ويحيى حادقا مراقب الحكام من المغرب، والمنسق العام محمد جيدو من موريتانيا، والمنسق الإعلامي منذر شاوشي من تونس، والمنسق الأمني عبد الرحمن أفاصيح من جيبوتي.

 

ترتيب مجموعة بيراميدز 

ويحتل فريق  بيراميدز  صدارة المجموعة برصيد ٤ نقاط من فوز وتعادل ومتساويًا مع الترجي في عدد النقاط، ولكنه يتصدر بفارق الأهداف ثم دجوليبا برصيد نقطة وساجرادا بنفس الرصيد

وفاز بيراميدز علي ساجرادا بخماسية مقابل هدف ثم تعادل سلبيا مع دجوليبا. 

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دوري أبطال أفريقيا مباراة بيراميدز والترجي التونسي الترجي التونسي يورتشيتش أحمد الشناوي

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