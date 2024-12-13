موعد مباراة بيراميدز والترجي التونسي بدوري أبطال إفريقيا والقناة الناقلة

يستعد فريق بيراميدز لمواجهته المرتقبة أمام الترجي التونسي غدا السبت بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

موعد مباراة بيراميدز والترجي التونسي

ويحل نادي بيراميدز ضيفا على نظيره نادي الترجي في التاسعة من مساء الغد على استاد رادس الأولمبي في العاصمة تونس، في ثالث جولات دور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا.

القناة الناقلة لمباراة بيراميدز والترجي التونسي

وتذاع مباراة بيراميدز والترجي التونسي عبر قناة بي إن سبورت الناقل الحصري للبطولة

حكام مباراة الترجي التونسي وبيراميدز في دوري أبطال أفريقيا

ويدير مباراة الترجي التونسي وبيراميدز طاقم حكام من دولة بوروندي بقيادة الحكم باسيفيك باهويمانا، ويعاونه مواطنه إيمري نيونجابو المساعد الأول، وألويفيه بوجورا المساعد الثاني، ورودريجي بيجرمانا، الحكم المساعد الرابع.

ويراقب اللقاء جورجيو بادوبا من غينيا بيساو، ويحيى حادقا مراقب الحكام من المغرب، والمنسق العام محمد جيدو من موريتانيا، والمنسق الإعلامي منذر شاوشي من تونس، والمنسق الأمني عبد الرحمن أفاصيح من جيبوتي.

ترتيب مجموعة بيراميدز

ويحتل فريق بيراميدز صدارة المجموعة برصيد ٤ نقاط من فوز وتعادل ومتساويًا مع الترجي في عدد النقاط، ولكنه يتصدر بفارق الأهداف ثم دجوليبا برصيد نقطة وساجرادا بنفس الرصيد.

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