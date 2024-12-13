الجمعة 13 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

44875 شهيدا، أحدث إحصاء لضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة

غزة، فيتو
غزة، فيتو

 أعلنت وزارة الصحة بغزة، اليوم الجمعة، ارتفاع عدد ضحايا  العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 44.875 ألف شهيد و106.454 ألف مصاب منذ أكتوبر 2023.

 

ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة

 وقالت صحة غزة: "الاحتلال ارتكب 3 مجازر في القطاع خلال الساعات الـ24 الماضية وصل منها للمستشفيات 40 شهيدا و98 مصابا".

 

4 آلاف شهيد ومفقود شمال غزة خلال 70 يومًا

وذكرت تقارير إعلامية الخميس، أن أكثر من 4000 شخص استشهدوا أو فقدوا منذ بدء العملية الإسرائيلية على مناطق شمالي قطاع غزة قبل 70 يوما، في ظل تواصل الحصار ومنع دخول المساعدات.

 

وفي السياق ذاته أكد نادي الأسير الفلسطيني أن قوات الاحتلال اعتقلت 40 فلسطينيًّا على الأقل في مناطق بالضفة الغربية، مما يرفع أعداد المعتقلين منذ 7 أكتوبر 2023 إلى أكثر من 12 ألفًا و100 شخص.

وفي وقت سابق قال قدورة فارس، رئيس هيئة شؤون الأسرى الفلسطينية: إن عدد الأسرى لا يشمل من جرى أسرهم من قطاع غزة، مشيرا إلى أن الاحتلال الإسرائيلي مارس بحق الأسرى جريمة الإخفاء القسري، إذ لا تتوفر معطيات عن عدد من اعتقلتهم إسرائيل من قطاع غزة.

 

الأسرى الفلسطينيون بسجون الاحتلال الإسرائيلي 

وأضاف «فارس»، خلال لقائه عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أن 11 ألفا و400 أسير معتقلون من الضفة الغربية والقدس، وبالنسبة لتقديرات عدد المعتقلين من غزة يتراوح بين 3 إلى 4 آلاف مُعتقل، ما يعني أن إجمالي عدد الأسرى يقترب من 15 ألف أسير، خلال عام.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

العدوان الإسرائيلي وزارة الصحة بغزة الاحتلال قوات الاحتلال الضفة الغربية الاحتلال الإسرائيلي قطاع غزة الأسرى الفلسطينيون

مواد متعلقة

ارتفاع عدد ضحايا القصف الإسرائيلي على مخيم النصيرات لـ 36 شهيدا

الرئاسة في أسبوع: السيسي يبحث تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري وتطورات الأوضاع في غزة وسوريا ولبنان مع قادة الدنمارك والنرويج وأيرلندا والعراق

السيسي ورئيس وزراء العراق يؤكدان ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة وإنفاذ المساعدات

البيت الأبيض: آن الأوان لإطلاق سراح الرهائن في غزة

الأكثر قراءة

5 قرارات جمهورية مهمة وتكليفات حاسمة من السيسي لتعزيز حقوق الإنسان المصري

ملك البحرين يبعث رسالة إلى الجولاني

استقرار أسعار الفراخ اليوم الجمعة 13 ديسمبر 2024

«تم وضعه على ماسك أكسجين»، آخر تطورات الحالة الصحية للفنان نبيل الحلفاوي

البلطي يسجل 76 جنيها، أسعار السمك اليوم في سوق العبور

جمعة النصر، مظاهرات مليونية في سوريا احتفالا بسقوط نظام بشار الأسد

تعرف على أسعار السلع داخل سوق اليوم الواحد بإمبابة (فيديو وصور)

صلاح عبد الله يوجه رسالة للجمهور بعد تدهور الحالة الصحية للفنان نبيل الحلفاوي

منوعات

المزيد

اقتراح بترجمة قوائم الطعام في مطاعم موسكو إلى اللغة العربية

اعتقال خادمة قصر باكنجهام بعد خروج حفلة عيد ميلاد عن السيطرة

مصرع 6 أشخاص وإصابة 60 آخرين في حريق بدار للمسنين بالأردن

سبحان مغير الأحوال، الجولاني يقود سيارة في دمشق برفقة وفد تركي قطري (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الجمعة في الأسواق

سعر السكر في الأسواق اليوم الجمعة 13 ديسمبر 2024

البلطي يسجل 76 جنيها، أسعار السمك اليوم في سوق العبور

سعر كيلو الأرز اليوم الجمعة 13 ديسمبر 2024

المزيد

انفوجراف

الوجود العسكري الأمريكي في سوريا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية نقش الحناء في المنام وعلاقتها بالاستقرار النفسي والعاطفي

أسماء سورة الانفطار وفضلها والأحاديث الواردة فيها

حكمة النبي سليمان في تعامله مع الهدهد..الشيخ محمد سيد طنطاوي يوضح

المزيد
الجريدة الرسمية