السبت 27 أبريل 2024
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محافظات

وحدات تكافؤ الفرص تكثف نشاطها التوعوي والتثقيفى بالشرقية

وحدات تكافؤ الفرص
وحدات تكافؤ الفرص

أكد  الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أن للمرأة دورا كبيرا فى المجتمع وهى جزء لا ينفصل عنه بل مكون أساسى له، مشيرًا إلى أن الدولة تعمل على تمكين المرأة والمساواة بين الجنسين، من خلال تحقيق أهداف التنمية المستدامة رؤية مصر 2030، موضحًا أن المرأة المصرية تستكمل ما حصدته من إنجازات، في ظل قيادة حكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي ترعى حقوق المرأة، مشددا على ضرورة تعزيز الثقافة المجتمعية الرافضة لكل أشكال العنف ضد المرأة وحمايتها.

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وحدات تكافؤ الفرص تنظم ندوات لصحة المرأة والأسرة بالشرقية

ندوتان  بعنوان مرض السعار

وقالت الدكتورة أسماء عبدالعظيم  المتحدث الرسمى عن محافظة الشرقية  أن  غادة زاهر رئيس وحدة تكافؤ الفرص بالديوان العام بمحافظة الشرقية أكدت  أن وحدة تكافؤ الفرص بمدينة القنايات نظمت ندوتين؛ الأولى بعنوان "مرض السعار" تناولت مرض السعار لدي الكلب والمخاطر التي يتعرض لها الإنسان في حال عقر الكلب له والأعراض التي توضح إصابة الكلب بمرض السعار والإجراءات المتبعة بعد عقر الكلب للإنسان وكذا أهمية سرعة تعاطي اللقاح المضاد لعقر الكلب و الإتصال بالخط الساخن 19561 عند الاشتباه في إصابة كلب بالسعار وذلك بالتعاون مع إدارة الطب البيطري بمدينة القنايات.

انتماء الوطن بمناسبة عيد تحرير سيناء

وتنفيذًا لتعليمات محافظ الشرقية جاءت الندوة الثانية   بعنوان “ الاستخدام الخاطئ لمواقع التواصل الاجتماعي ومتابعة الأبناء لكي لا ينساقوا خلف سلبياتها” ألقاها فضيلة الشيخ مصطفي ابراهيم، من وعاظ الأزهر الشريف.

كما نظمت وحدة تكافؤ الفرص بمركز فاقوس  ندوة بعنوان "انتماء للوطن" بمناسبة عيد تحرير سيناء، تناولت حب الوطن والإنتماء له والعطاء للوطن والدفاع عنه وذلك بالتعاون مع وحدة تكافؤ الفرص بمقر المدينة الأمنة واحة أمان.

ونظمت وحدة تكافؤ الفرص بمركز منيا القمح ندوة عن "التغيرات المناخية" تناولت الحديث عن ترشيد استهلاك الكهرباء والمياه وصيانة السيارات بشكل دورى لكى لا تسبب تلوث البيئة، وكذلك عدم الحرق المكشوف للقمامة والبلاستيك وذلك بمدرسة الزراعة بمركز منيا القمح وبالتعاون مع جهاز شؤون البيئة.

وحدات تكافؤ الفرص بالشرقية تنظم 10 ندوات

الحديث عن ابواب الرحم فى رمضان 

في وقت سابق، نفذت وحدات تكافؤ الفرص بالمراكز والمدن بنطاق محافظة الشرقية (10) ندوات دينية وتوعوية وثقافية خلال النصف الأول من شهر مارس الجاري استهدفت السيدات وطلبة المدارس، تناولت (الاستعداد لشهر رمضان - الحديث عن أبواب الرحمة في رمضان - التغذية السليمة في رمضان – الإقبال على تلاوة القرآن في رمضان – فضل شهر رمضان والاستعداد له - اسباب سوء التغذية عند الأطفال – فترة المراهقة – دور المرأة في المجتمع - مخاطر الاختلاط المباشر بالحيوانات - الإرشاد الأسرى والصحة النفسية).

 

 

 

 

 

 

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التنمية المستدامة الدكتور ممدوخ غراب محافظ الشرقية دور المرأة بالمجتمع تمكين المرأة محافظة الشرقية المساواة بين المراة والرجل

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وحدات تكافؤ الفرص تنظم ندوات لصحة المرأة والأسرة بالشرقية

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