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ثقافة وفنون

محمد هنيدي ينتهي من التجهيزات الأخيرة لتصوير "شهادة معاملة أطفال"

محمد هنيدي، فيتو
محمد هنيدي، فيتو

يستعد الفنان محمد هنيدي لتصوير مسلسله الجديد شهادة معاملة أطفال، وذلك بعد الانتهاء منذ يومين من التحضيرات النهائية للتصوير. 

في هذا السياق، يصور هنيدي مسلسله الجديد، داخل استديوهات مدينة الإنتاج الإعلامي واستديوهات خارجية، والتى تناسب الأحداث الذي يسير في إطارها المسلسل.

يحمل مسلسل محمد هنيدي الجديد اسم «شهادة معاملة أطفال» وهو من تأليف محمد سليمان عبد الملك، وإخراج وائل فرج، وإنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

مسلسل هنيدي فى رمضان

ويأتي “شهادة معاملة أطفال” لـ هنيدي من تأليف محمد سليمان عبدالمالك، إخراج وائل فرج.

يشارك بمسلسل "شهادة معاملة أطفال" بجانب محمد هنيدي كل من محمد ثروت والكوميديان محمود حافظ والفنانة سماء إبراهيم.

وخلال أحداث الحلقة الأولى من العمل، يدخل الفنان محمد هنيدي في غيبوبة كاملة لمدة 20 عامًا تظهر عن طريق الفلاش باك في أحداث العمل، وفي إحدى الليالي تحدث معجزة تجعله يعود لوعيه مرة أخرى، ويقرر أن يبدأ حياة جديدة تدور في إطار كوميدي.

مسلسل محمد هنيدي الجديد

ويلعب محمد هنيدي شخصية محامٍ يدافع عن حقوق الإنسان، ويتخلل العمل بعض الكوميديا التي اعتاد هنيدي على تقديمها في أعماله.

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الفنانة سماء إبراهيم الفنان محمد هنيدي الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية الانتاج الاعلامي شركة المتحدة للخدمات الاعلامية

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