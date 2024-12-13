الجمعة 13 ديسمبر 2024
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ثقافة وفنون

طرح البوستر الرسمي لمسلسل "موضوع عائلي 3"

بوستر موضوع عائلي
بوستر موضوع عائلي

طرحت الشركة المنتجة لمسلسل موضوع عائلي في جزئه الثالث البوستر الرسمي للعمل تمهيدًا لعرضه.

 

 

مسلسل موضوع عائلي، ينتظر عشاق مسلسل موضوع عائلي بدء عرض الجزء الثالث منه والمقرر عرضه في نهاية الشهر الجاري.

موعد بدء عرض مسلسل موضوع عائلي 3

حيث كشف منصة شاهد عن أن المسلسل من المقرر أن ينطلق عرضه يوم 26 ديسمبر الجاري، والعمل سيعرض بشكل حصري على منصة شاهد لأنه من أعمال المنصة الأصلية. 

ياسمينا العبد تنضم لأسرة مسلسل موضوع عائلي 

وانضمت الفنانة ياسمينا العبد لمسلسل موضوع عائلي الجزء الثالث، وتقدم ياسمينا خلال المسلسل دور شيماء.

أبطال مسلسل موضوع عائلي ٣

ويضم مسلسل موضوع عائلي عددا كبيرا من النجوم، من أبرزهم: ماجد الكدواني، طه دسوقي، محمد رضوان، ياسمينا العبد، سما إبراهيم، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف محمد عز الدين وكريم يوسف وإخراج أحمد الجندي، وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي كوميدي.

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موعد بدء عرض مسلسل موضوع عائلي 3 على شاهد

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