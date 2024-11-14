الانتهاء من تصوير مسلسل موضوع عائلي 3
أعلن الفنان طه دسوقي عن انتهاء تصوير الجزء الثالث من مسلسل “ موضوع عائلي” استعدادًا لعرضه مع بداية عام 2025.
ونشر طه مجموعة من كواليس تصوير الجزء الثالث وعلق عليها قائلًا: “الحمد لله فركش مسلسل موضوع عائلي الموسم التالت.. استنونا على shahid قريب جدا”.
أبطال مسلسل موضوع عائلي 3
ويضم مسلسل موضوع عائلي عددًا كبيرًا من النجوم، ومن أبرزهم: ماجد الكدواني، طه دسوقي، محمد رضوان، ياسمينا العقد، سما إبراهيم، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف محمد عز الدين وكريم يوسف وإخراج أحمد الجندي، وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي كوميدي.
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