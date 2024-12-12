ارتفاع أسعار الأعلاف والذرة بالأسواق.. شعبة الثروة الداجنة تكشف أسباب الزيادة.. وهذا موقف أصحاب الشركات

أسعار الأعلاف والحبوب في الأسواق، سجلت أسعار الذرة المستوردة ارتفاعات ملحوظة خلال الـ 7 أيام الماضية، التي معها زادت أسعار علف الدواجن بالتبعية، فما هي أسباب ارتفاع الذرة المستوردة في الأسواق وحجم الارتفاع؟.

ارتفاع أسعار الذرة المستوردة وأعلاف الدواجن

قال الدكتور عبدالعزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة؛ إن أسعار الذرة المستوردة وأعلاف الدواجن شهدت ارتفاعات خلال الفترة الحالية.

أسعار الأعلاف والحبوب اليوم في الأسواق، فيتو

أسعار الذرة المستوردة ترتفع 600 جنيه في الطن خلال أسبوع

وأضاف، أن أسعار الذرة المستوردة ارتفعت من سعر تراوح ما بين 12100 جنيه و13200 جنيه حسب النوع يوم 4 ديسمبر الجاري؛ إلى سعر تراوح ما بين 12700 جنيه و13800 جنيه اليوم، أي بارتفاع يقدر بـ 600 جنيه في الطن.

سعر علف الدواجن ارتفع 500 جنيه في الطن

وتابع، أن سعر علف الدواجن ارتفع ارتفاعات تراوحت ما بين 300 و500 جنيه في الطن، خلال الـ7 أيام ماضية.

الدكتور عبدالعزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة؛ فيتو

أسباب ارتفاع أسعار الأعلاف والذرة بالأسواق

وعن أسباب عودة أسعار الذرة للارتفاع خلال ديسمبر الجاري، بعد فترة استقرار نسبيا خلال الشهور الماضية، أوضح «السيد» أن السبب في ارتفاع أسعار الذرة وعلف الدواجن يرجع إلى الزيادة الأخيرة في سعر صرف الدولار.

أصحاب شركات الذرة والعلف رفعوا السعر تلقائيًا دون وجود مبرر

وتابع، أن أصحاب شركات الذرة والعلف رفعوا السعر تلقائيًا دون وجود مبرر واضح لرفع السعر، بالتزامن مع ارتفاع سعر الدولار، بالرغم من أن الارتفاعات في سعر صرف الدولار لم تكن كبيرة، للحد المقلق أو المخيف، ومع ذلك رفعوا سعر منتجاتهم من العلف والذرة.

سعر الأعلاف اليوم في الأسواق

وفي نفس السياق، تستعرض «فيتو» أسعار الأعلاف والحبوب في الأسواق، التي تشمل سعر الذرة المستوردة، أسعار أعلاف الصويا، سعر الردة، سعر الجلوتوفيد، سعر الجلوتين، سعر كسب الصويا، كالآتي:

أسعار الأعلاف والحبوب اليوم في الأسواق، فيتو

أسعار علف الدواجن في السوق

البداية مع أسعار علف الدواجن في السوق، بلغ متوسط سعر علف بادي 23% نحو 21 ألف جنيه للطن، علف نامي 21% نحو 20500 جنيه للطن، علف ناهي 19% نحو 19800 جنيه للطن، علف بادي نامي نحو 19500 جنيه للطن.

أسعار علف البياض في الأسواق

فيما بلغ متوسط سعر علف بياض 18% نحو 16500 جنيه للطن، علف بياض 17% نحو 16 ألف جنيه للطن، علف بياض 16% نحو 15800 جنيه، علف بياض 14% نحو 14800 جنيه.

أسعار الأعلاف والحبوب اليوم في الأسواق، فيتو

أسعار أعلاف الصويا في الأسواق

وعن أسعار أعلاف الصويا في الأسواق، بلغ سعر صويا 44% نحو 18900 جنيه للطن، بلغ سعر علف صويا 46% نحو 19900 جنيه للطن، كسب صويا مستورد نحو 19900 جنيه للطن.

أسعار الردة والجلوتين والجلوتوفيد في الأسواق

وفيما يخص أسعار الأعلاف الأخرى في الأسواق؛ بلغ سعر الردة نحو 9800 جنيهًا، وبلغ سعر جلوتوفيد محلي في الأسواق اليوم نحو 12200 جنيه للطن، سعر جلوتين محلي بلغ نحو 38 ألف جنيه للطن.

أسعار الأعلاف والحبوب اليوم في الأسواق، فيتو

أسعار الذرة المستوردة في الأسواق

أسعار الذرة المستوردة في الأسواق، بلغ سعر ذرة أرجنتيني نحو 13200 جنيه للطن، ذرة برازيلي نحو 13200 جنيه للطن، وبلغ سعر ذرة أوكراني خلال أحدث التعاملات اليوم نحو 12700 جنيه للطن، ذرة أرجنتيني «كورن فلاك» بسعر 13800 جنيه للطن.

أسعار الأعلاف والحبوب اليوم في الأسواق، فيتو

أسعار الذرة الصفراء المحلية في الأسواق

أما أسعار الذرة الصفراء المحلية في الأسواق وفقًا لرصد البوابة الحكومية لأسعار السلع المحلية والعالمية، بلغ متوسط سعر شيكارة الذرة الصفراء نحو 846.6 جنيه، وتراوحت أسعار الذرة الصفراء من 250 جنيهًا إلى 1700 جنيه للشيكارة حسب الوزن والنوع.

أسعار الذرة البيضاء في الأسواق وفقًا لرصد البوابة الحكومية

وفيما يخص اسعار الذرة البيضاء في الأسواق وفقًا لرصد البوابة الحكومية لأسعار السلع المحلية والعالمية، بلغ متوسط سعر طن الذرة البيضاء نحو 15042 جنيهًا، وتراوحت أسعار الذرة البيضاء من 6 آلاف جنيه إلى 20 ألف جنيه للطن، حسب الوزن والنوع.

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