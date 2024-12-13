"الثروة الداجنة" تكشف تأثير ارتفاع الدولار في قطاع الدواجن وتحذر من فوضى الأسعار

أسعار الأعلاف والحبوب في الأسواق، ارتفعت أسعار الذرة المستوردة ارتفاعات ملحوظا على مدار أسبوع مضى، ومعها سجلت أسعار علف الدواجن ارتفاعًا ملحوظًا بالتبعية، فما هي أسباب ارتفاع الذرة المستوردة في الأسواق؟

ارتفاع أسعار أعلاف الدواجن والذرة المستوردة

أكد الدكتور عبدالعزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة؛ أن أسعار الذرة المستوردة وأعلاف الدواجن شهدت ارتفاعات خلال الفترة الحالية.

أسعار الأعلاف والحبوب اليوم في الأسواق، فيتو

أسعار الذرة المستوردة ترتفع 600 جنيه في الطن خلال أسبوع

وعن قيمة الارتفاعات في سعر الذرة المستوردة وعلف الدواجن، أوضح «السيد» لـ «فيتو» أن أسعار الذرة المستوردة ارتفعت نحو 600 جنيه في الطن.

طن الذرة المستوردة ارتفع لـ 13800 جنيه في الأسواق

وأشار إلى أن سعر طن الذرة المستوردة تراوح ما بين 12100 جنيه و13200 جنيه حسب النوع يوم 4 ديسمبر الجاري؛ إلى سعر تراوح ما بين 12700 جنيه و13800 جنيه يوم الخميس 12 ديسمبر 2024.

الدكتور عبدالعزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة؛ فيتو

سعر علف الدواجن ارتفع 500 جنيه في الطن

وفيما يخص سعر علف الدواجن، أوضح أن الارتفاعات تراوحت ما بين 300 و500 جنيه في الطن، خلال 7 أيام ماضية.

أسباب ارتفاع أسعار الأعلاف والذرة بالأسواق

وأرجع «السيد» أسباب عودة الارتفاع في أسعار الذرة وعلف الدواجن خلال ديسمبر الجاري بعد فترة استقرار نسبيا خلال الشهور الماضية، إلى الزيادة الأخيرة في سعر صرف الدولار.

أصحاب الشركات رفعوا السعر تلقائيًا دون وجود مبرر

وأضاف: أن أصحاب شركات الذرة والعلف رفعوا السعر تلقائيًا دون وجود مبرر واضح لرفع السعر، بالتزامن مع ارتفاع سعر الدولار.

رفع الأسعار مع تغيرات سعر الطرف خلل جسيم يجب التصدي له

وقال «السيد» إنه بالرغم من أن الارتفاعات في سعر صرف الدولار لم تكن كبيرة، للحد المقلق أو المخيف، ومع ذلك رفعوا سعر منتجاتهم من العلف والذرة، وهو خلل جسيم يجب التصدي له، إذ يجب عدم رفع أسعار السلع بمجرد حدوث تغيرات في سعر الصرف، إلا في حالة أن هذا التغير أثر على تكلفة المنتج.

سعر الأعلاف اليوم في الأسواق

وفي نفس السياق، تستعرض «فيتو» أسعار الأعلاف والحبوب في الأسواق، التي تشمل سعر الذرة المستوردة، أسعار أعلاف الصويا، سعر الردة، سعر الجلوتوفيد، سعر الجلوتين، سعر كسب الصويا، كالآتي:

أسعار الأعلاف والحبوب اليوم في الأسواق، فيتو

أسعار علف الدواجن في السوق

البداية مع أسعار علف الدواجن في السوق، بلغ متوسط سعر علف بادي 23% نحو 21 ألف جنيه للطن، علف نامي 21% نحو 20500 جنيه للطن، علف ناهي 19% نحو 19800 جنيه للطن، علف بادي نامي نحو 19500 جنيه للطن.

أسعار علف البياض في الأسواق

فيما بلغ متوسط سعر علف بياض 18% نحو 16500 جنيه للطن، علف بياض 17% نحو 16 ألف جنيه للطن، علف بياض 16% نحو 15800 جنيه، علف بياض 14% نحو 14800 جنيه.

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