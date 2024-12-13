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رياضة

الموعد والمرشحون، كل ما تريد معرفته عن انتخابات اتحاد كرة اليد

الاتحاد المصري لكرة
الاتحاد المصري لكرة اليد، فيتو

كرة اليد، تعقد الجمعية العمومية لاتحاد كرة اليد اجتماعا هاما اليوم الجمعة، بمقر مبنى الاتحادات في مدينة نصر، لانتخاب مجلس إدارة جديد يتولى مهمة إدارة الاتحاد المصري لـ4 سنوات مقبلة.

 

موعد انتخابات اتحاد كرة اليد

ومن المقرر أن تقام انتخابات اتحاد كرة اليد في الساعة الثانية ظهرا، بالقاعة الرئيسية في اللجنة الأولمبية.

 

قائمة المرشحين في انتخابات كرة اليد

وتشهد انتخابات اتحاد كرة اليد منافسة قوية على كافة المناصب، وتضم قائمة المرشحين كل من:

الرئيس: محمد الأمين - خالد فتحي - هادي فهمي

نائب الرئيس: خالد ديوان - ياسر الرملي - جابر علي

أمين الصندوق: عمرو صلاح - نبيل خشبة

العضوية: أحمد محمد - خالد السيد - عمرو الشناوي - رفعت علي، محمد سعيد - حاتم خميس - مجدي محمد - عمرو فتحي - عمر شوقي - عمرو العدل - محمد فتحي - جمال جودة - عبير عقيل، تامر العناني - وليد منير - محمد خليل - حسناء معوض - محمد جمال - حسنين شرف الدين - هشام محمد - آمال عبد العاطي - أكرم أبو ريدة.

تشكيل مجلس إدارة اتحاد كرة اليد

ويتشكل مجلس إدارة اتحاد كرة اليد طبقا للائحة من رئيس ونائب وأمين صندوق و6 أعضاء بينهم سيدة على الأقل، يتم انتخابهم في اليوم.

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