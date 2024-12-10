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رياضة

عمرو صلاح يتحدث عن رؤيته لمستقبل كرة اليد المصرية

كشف عمرو صلاح أمين
كشف عمرو صلاح أمين صندوق اتحاد كرة اليد

كرة اليد، كشف عمرو صلاح أمين صندوق اتحاد كرة اليد، والمرشح على نفس المنصب في الانتخابات المقبلة، أنه يمتلك خططا كبيرة لتطوير الموارد المالية للاتحاد المصري خلال الفترة المقبلة، سيكون لها أثرا إيجابيا على حجم الانفاق الفعلي على المنتخبات الوطنية في مختلف المراحل العمرية رجال وسيدات.

تطور ملحوظ في كرة اليد المصرية

وأوضح عمرو صلاح أن كرة اليد المصرية تتطور بشكل ملحوظ على كافة المستويات، وأنه بات هناك حاجة ملحة لتطوير الموارد المالية بما يتماشي مع مسئوليات الاتحاد تجاه المنتخبات وكل عناصر المنظومة.

وأكد عمرو صلاح أمين صندوق الاتحاد المصري لكرة اليد، أن الفترة المقبلة ستشهد اهتماما غير مسبوقا بكرة اليد النسائية في مصر، وذلك من خلال التعاقد مع خبير أجنبي يشرف على كافة الجوانب الفنية للمنتخبات الوطنية، بالإضافة لعمل معسكرات مستمرة ضمن الاستعدادات للمشاركة في بطولة العالم.

دعم منتخبات السيدات

وأشاد عمرو صلاح بمستوى المنتخب الوطني للسيدات خلال مشاركته في بطولة كأس الأمم الأفريقية التي أقيمت مؤخرا بالكونغو، مشيرا إلى أن اللاعبات خالفوا كل التوقعات وحققن إنجاز لم يكن في الحسبان.

وأكمل صلاح: "هناك مفاوضات جارية مع الشركة المتحدة للرياضة من أجل توفير كافة سبل الدعم لمنتخبات السيدات والشابات والناشئات، وكذلك دعم الأندية لتوسيع قاعدة المشاركة من اللاعبين والمدربين والإداريين في كافة مناطق ومدن الجمهورية".

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