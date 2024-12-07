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رياضة

كرة اليد، موعد مباراة مصر وتونس على برونزية أمم أفريقيا للسيدات

منتخب السيدات لكرة
منتخب السيدات لكرة اليد، فيتو

كرة اليد، يخوض المنتخب الوطني لكرة اليد سيدات بقيادة رامي عبد اللطيف، مواجهة قوية اليوم السبت أمام منتخب تونس، في مباراة تحديد صاحب المركز الثالث ببطولة كأس الأمم الأفريقية، المقامة حاليا في الكونغو الديمقراطية.

موعد مباراة منتخب كرة اليد أمام تونس

ومن المقرر أن تقام مباراة منتخب مصر أمام تونس في الـ5:30 مساء بتوقيت القاهرة.

وكان المنتخب الوطني قد ضمن التأهل لبطولة العالم المقبلة، بعد الفوز على منتخب الكونغو الديمقراطية في الدور ربع النهائي والتأهل للمربع الذهبي.

 

وخسر المنتخب الوطني أمام نظيره الأنجولي في الدور قبل النهائي من بطولة كأس الأمم الأفريقية.

مشوار منتخب كرة اليد في بطولة أفريقيا

وخاض المنتخب الوطني 5 مباريات في دور المجموعات، حقق الفوز في 4 مباريات أمام الكونغو والجزائر وكينيا والرأس الأخضر، وخسر مواجهة وحيدة أمام منتخب السنغال.

فوز منتخب مصر على الكونغو بنتيجة (27-23).

فوز منتخب مصر على الجزائر بنتيجة (28-19).

هزيمة منتخب مصر من السنغال بنتيجة (16-24).

فوز منتخب مصر على كينيا بنتيجة (45-17).

فوز منتخب مصر على الرأس الأخضر (27-24)

قائمة منتخب السيدات لكرة اليد

وتضم قائمة المنتخب الوطني في بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة اليد سيدات كلًّا من:

فرح الشاذلي - مي جمعة - منة السيد - ملك طلعت - سارة الخولي - يارا هاني - روان سعيد - ليلى هيثم - فاطمة عرابي - شهد حسام - مريم عمر - أمينة هشام - لوجي عبيد - تقى كامل - رانا راضي - مروة عيد - نوران خالد.

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