بعثة منتخب كرة اليد للسيدات تصل القاهرة بعد ختام البطولة الأفريقية

كرة اليد، تصل في ساعة مبكرة من صباح غدًا الإثنين، بعثة المنتخب الوطني لكرة اليد سيدات إلى القاهرة، بعد ختام مشاركتها في منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية، التي أقيمت مؤخرا في الكونغو الديمقراطية.

واختتم المنتخب الوطني لكرة اليد سيدات مؤخرًا مشاركته في منافسات بطولة كأس الأفريقية بالكونغو، محتلًا المركز الرابع بعد الخسارة أمام منتخب تونس في مباراة الميدالية البرونزية.

وكان المنتخب الوطني قد ضمن التأهل لبطولة العالم المقبلة، بعد الفوز على منتخب الكونغو الديمقراطية في الدور ربع النهائي والتأهل للمربع الذهبي.

مشوار منتخب كرة اليد في بطولة أفريقيا

وخاض المنتخب الوطني 5 مباريات في دور المجموعات، حقق الفوز في 4 مباريات أمام الكونغو والجزائر وكينيا والرأس الأخضر، وخسر مواجهة وحيدة أمام منتخب السنغال.

فوز منتخب مصر على الكونغو بنتيجة (27-23).

فوز منتخب مصر على الجزائر بنتيجة (28-19).

هزيمة منتخب مصر من السنغال بنتيجة (16-24).

فوز منتخب مصر على كينيا بنتيجة (45-17).

فوز منتخب مصر على الرأس الأخضر (27-24)

ربع النهائي

فوز منتخب مصر على الكونغو الديمقراطية بنتيجة (23-22)

نصف النهائي

خسارة منتخب مصر أمام أنجولا بنتيجة (22-36)

مباراة المركز الثالث

خسارة منتخب مصر أمام تونس بنتيجة (21-25)

قائمة منتخب السيدات لكرة اليد

وتضم قائمة المنتخب الوطني في بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة اليد سيدات كلًّا من:

فرح الشاذلي - مي جمعة - منة السيد - ملك طلعت - سارة الخولي - يارا هاني - روان سعيد - ليلى هيثم - فاطمة عرابي - شهد حسام - مريم عمر - أمينة هشام - لوجي عبيد - تقى كامل - رانا راضي - مروة عيد - نوران خالد.

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