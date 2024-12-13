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رياضة

عمومية اتحاد كرة اليد تنتخب مجلس إدارة جديدا اليوم

الاتحاد المصري لكرة
الاتحاد المصري لكرة اليد، فيتو

كرة اليد، تعقد الجمعية العمومية لاتحاد كرة اليد اجتماعا مهما، اليوم الجمعة، بمقر مبنى الاتحادات في مدينة نصر، لانتخاب مجلس إدارة جديد يتولى مهمة إدارة الاتحاد المصري لـ4 سنوات مقبلة.

موعد انتخابات اتحاد كرة اليد

ومن المقرر أن تقام انتخابات اتحاد كرة اليد  الساعة 2 ظهرا، بالقاعة الرئيسية في اللجنة الأولمبية.

قائمة المرشحين في انتخابات كرة اليد

وتشهد انتخابات اتحاد كرة اليد منافسة قوية على كافة المناصب، وتضم قائمة المرشحين كلا من:

الرئيس: محمد الأمين - خالد فتحي - هادي فهمي

نائب الرئيس: خالد ديوان - ياسر الرملي - جابر علي

أمين الصندوق: عمرو صلاح - نبيل خشبة

العضوية: أحمد محمد - خالد السيد - عمرو الشناوي - رفعت علي، محمد سعيد - حاتم خميس - مجدي محمد - عمرو فتحي - عمر شوقي - عمرو العدل - محمد فتحي - جمال جودة - عبير عقيل، تامر العناني - وليد منير - محمد خليل - حسناء معوض - محمد جمال - حسنين شرف الدين - هشام محمد - آمال عبد العاطي - أكرم أبو ريدة.

تشكيل مجلس إدارة اتحاد كرة اليد

ويتشكل مجلس إدارة اتحاد كرة اليد طبقا للائحة من رئيس ونائب وأمين صندوق و6 أعضاء بينهم سيدة على الأقل، يتم انتخابهم في اليوم.

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