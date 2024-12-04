7 وصفات من الطبيعة لتنعيم الشعر وتغذيته

وصفات من الطبيعة لتنعيم الشعر، كل فتاة تبحث عن أفضل وأسرع الوسائل الطبيعية التي تمنح شعرها النعومة واللمعان، فأصبحت معظم الفتيات يفضلن اللجوء للوصفات الطبيعية، بعد أن أثبتت فاعليتها.

وأكدت خبيرة العناية بالشعر ساندرا لي، أن العناية بالشعر وتنعيمه لا تتطلب بالضرورة استخدام مستحضرات تجميل باهظة الثمن، بل يمكن الحصول على نتائج رائعة باستخدام الوصفات الطبيعية التي تحتوي على مكونات غذائية صحية.

وصفات من الطبيعة لتنعيم الشعر

تنعيم الشعر

وتستعرض خبيرة العناية بالشعر، في السطور التالية، مجموعة من الوصفات الطبيعية التي تساعد في تنعيم الشعر وتغذيته.

وصفة زيت الزيتون والعسل

زيت الزيتون من أفضل الزيوت الطبيعية التي تُستخدم للعناية بالشعر، فهو يحتوي على مضادات أكسدة ومواد مرطبة تعمل على ترطيب الشعر ومنحه نعومة طبيعية. كما أن العسل يحتوي على خصائص مرطبة تساهم في تحسين ملمس الشعر.

طريقة التحضير:

امزجي ملعقتين من زيت الزيتون مع ملعقة من العسل.

سخني المزيج قليلًا في الميكروويف أو على النار (احذري من جعله حارًا جدًا).

ضعي الخليط على شعرك من الجذور حتى الأطراف.

اتركيه لمدة 30 دقيقة إلى ساعة ثم اغسليه بالماء والشامبو.

تساعد هذه الوصفة في تغذية الشعر وترطيبه، مما يجعله أكثر نعومة ومرونة.

وصفة الأفوكادو وزيت جوز الهند

الأفوكادو غني بالفيتامينات والمعادن مثل فيتامين E، الذي يساعد في تعزيز صحة الشعر وجعله أكثر نعومة. زيت جوز الهند معروف بقدرته على ترطيب الشعر وتغذيته بعمق، ما يجعله مزيجًا مثاليًا لتنعيم الشعر الجاف والمجعد.

طريقة التحضير:

خذي نصف حبة من الأفوكادو واهرسيها جيدًا.

أضيفي ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند إلى الأفوكادو المهروس.

امزجي المكونات جيدًا حتى تحصلي على خليط ناعم.

ضعي المزيج على شعرك واتركيه لمدة 30 دقيقة.

اغسلي الشعر جيدًا بالماء والشامبو.

تساعد هذه الوصفة في استعادة نعومة الشعر وتغذيته بفضل المكونات الطبيعية المليئة بالزيوت والفيتامينات.

وصفة الزبادي وزيت اللوز

الزبادي يحتوي على حمض اللبنيك الذي يساعد في تنظيف فروة الرأس وتعزيز صحة الشعر. كما أن زيت اللوز غني بالفيتامينات والمعادن التي تعزز صحة الشعر وتحافظ على نعومته.

طريقة التحضير:

امزجي ملعقتين من الزبادي مع ملعقة من زيت اللوز.

ضعي الخليط على فروة رأسك وشعرك واتركيه لمدة 20 إلى 30 دقيقة.

اغسلي شعرك بالشامبو والماء الفاتر.

تساعد هذه الوصفة في تنعيم الشعر وتحسين مرونته وزيادة لمعانه.

وصفة بياض البيض والعسل

يحتوي بياض البيض على البروتينات التي تُساعد على تقوية الشعر وزيادة نعومته. العسل يساهم في ترطيب الشعر وتغذيته، مما يعزز من نعومته.

طريقة التحضير:

اخفقي بياض بيضة واحدة مع ملعقة من العسل.

ضعي الخليط على الشعر من الجذور حتى الأطراف.

اتركيه لمدة 30 دقيقة ثم اغسلي شعرك بالماء البارد.

هذه الوصفة تعمل على ترطيب الشعر وتقويته من الداخل، مما يعزز نعومته وملمسه الصحي.

وصفة زيت الأرجان

زيت الأرجان هو زيت طبيعي مشتق من بذور شجرة الأركان في المغرب، ويعتبر من أفضل الزيوت لتنعيم الشعر الجاف والمجعد. يحتوي زيت الأرجان على الأحماض الدهنية وفيتامين E الذي يساعد في ترطيب الشعر وحمايته من التلف.

طريقة التحضير:

ضعي بضع قطرات من زيت الأرجان على شعرك الرطب.

دلكي الزيت بلطف على أطراف الشعر والجذور.

اتركي الزيت على شعرك لمدة ساعة أو طوال الليل، ثم اغسليه بالشامبو.

يساهم زيت الأرجان في تنعيم الشعر ويمنحه لمعانًا طبيعيًا.

وصفة زيت جوز الهند وعصير الليمون

زيت جوز الهند معروف بقدرته على ترطيب الشعر، وعصير الليمون يساعد في تطهير فروة الرأس وتنشيط الدورة الدموية. هذه الوصفة تعمل على تنظيف الشعر وتحفيز نموه مع تحسين نعومته.

طريقة التحضير:

امزجي ملعقتين من زيت جوز الهند مع ملعقة من عصير الليمون.

ضعي الخليط على شعرك واتركيه لمدة 30 دقيقة.

اغسلي شعرك جيدًا بالماء الفاتر والشامبو.

هذه الوصفة تمنح الشعر نعومةً ملحوظة وتعزز من صحته بشكل عام.

وصفة زيت الخروع

زيت الخروع هو زيت نباتي غني بالأحماض الدهنية التي تغذي فروة الرأس وتقوي الشعر. يساعد هذا الزيت في تحسين مرونة الشعر وجعله أكثر نعومة وصحة.

طريقة التحضير:

دلكي فروة رأسك بزيت الخروع لمدة 5 دقائق.

اتركي الزيت على شعرك لمدة ساعة.

اغسلي شعرك جيدًا بالماء والشامبو.

يساهم زيت الخروع في تنشيط نمو الشعر وتغذيته، مما يعزز نعومته.

تنعيم الشعر من الطبيعة

نصائح إضافية لتنعيم الشعر:

شرب الماء بكميات كافية: يساعد شرب الماء بشكل منتظم في ترطيب الشعر من الداخل، مما يعزز نعومته.

تجنب استخدام الحرارة بشكل مفرط: تجنب تعريض الشعر للحرارة العالية بشكل مفرط من خلال أدوات التصفيف مثل المكواة والسيشوار.

استخدام مشط واسع الأسنان: عند تمشيط الشعر بعد غسله، يفضل استخدام مشط واسع الأسنان لتجنب تكسر الشعر.

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