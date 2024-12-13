الجمعة 13 ديسمبر 2024
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خارج الحدود

مجزرة وحشية لجيش الاحتلال الإسرائيلي تسقط 33 شهيدا وأكثر من 84 مفقودا ومصابا بمخيم النصيرات

قصف إسرائيلي، فيتو
قصف إسرائيلي، فيتو

أعلن المكتب الإعلامي لحكومة غزة، اليوم الجمعة، استشهاد 33 شخصًا وإصابة وفقدان أكثر من 84 جراء قصف إسرائيلي على مربع سكني بمخيم النصيرات.


وقال المكتب في بيان له: "ارتكب جيش الاحتلال الإسرائيلي مجزرة وحشية مروعة في مخيم النصيرات بالمحافظة الوسطى حيث قصف مربع سكني يضم عدة عمارات سكنية يقطنها عشرات المدنيين وغالبيتهم من الأطفال والنساء، حيث راح ضحية هذه المجزرة 33 شهيدا حتى الآن غالبيتهم من عائلة "الشيخ علي"، وأسفرت كذلك عن أكثر من 84 مفقودا ومصابا غالبيتهم من الأطفال والنساء وكبار السن".

وأضاف البيان أن "جيش الاحتلال كان يعلم أن هذا المربع السكني يضم عدة عمارات سكنية وتضم عشرات المدنيين والأطفال والنساء والنازحين الذين شردهم من منازلهم وأحيائهم السكنية المدنية في ظل سياسة التهجير القسري الممنهجة التي يرتكبها الاحتلال كجريمة ضد الإنسانية وجريمة مخالفة للقانون الدولي".


وتابع البيان: "تأتي هذه الجريمة الجديدة بالتزامن مع خطة الاحتلال الإسرائيلي بإسقاط المنظومة الصحية في قطاع غزة، وفي ظل الضغط على الطواقم الطبية والصحية بشكل هائل، وفي ظل مواصلة استهداف المستشفيات والمراكز الطبية وإخراجها عن الخدمة، وبالتزامن مع منع الاحتلال إدخال العلاجات والأدوية والمستلزمات الطبية، في إطار جريمة الإبادة الجماعية".

وأشار المكتب الحكومي إلى أنه يدين "بأشد العبارات ارتكاب جيش الاحتلال الإسرائيلي لهذه المذبحة الوحشية الجديدة ضد المدنيين والأطفال والنساء وقتله حتى الآن 33 شهيدا يضافون إلى قوائم الشهداء الكرام، ونطالب كل دول العالم بإدانة هذه المذابح المروعة ضد النازحين وضد المدنيين وضد الأطفال والنساء".


وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على قطاع غزة برًا وبحرًا وجوًا منذ السابع من  أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 44,835 مواطنًا، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 106,356 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم. 

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