أخبار الرياضة اليوم: فوز غزل المحلة على زد وتعادل فاركو مع الطلائع بكأس الرابطة.. عقبة وحيدة أمام تعاقد الزمالك مع ميكالي.. وأشرف حكيمي بالقائمة النهائية للمرشحين لأفضل لاعب في أفريقيا

أخبار الرياضة اليوم، شهدت الساعات الماضية العديد من الأحداث الرياضية المهمة على الصعيدين المحلي والعالمي، ونشرها القسم الرياضي في "فيتو"، وجاءت كالتالي:

كأس الرابطة، انتهت مباراة فريق غزل المحلة ضد زد بنتيجة 3-1 لصالح زعيم الفلاحين، في المباراة التي جرت مساء اليوم الخميس، على استاد غزل المحلة، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة لكرة القدم في نسختها الرابعة.

ويتواجد غزل المحلة بقيادة مديره الفني شوقي غريب وزد بقيادة مدربه مجدي عبد العاطي في المجموعة الثانية التي تضم 5 فرق وهي؛ المصري، سيراميكا، غزل المحلة، البنك الأهلي، وزد.

كأس الرابطة، تعادل فريق فاركو مع ضيفه طلائع الجيش بهدف لكل منهما، في المباراة التي جرت مساء اليوم الخميس، على إستاد المكس بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة لكرة القدم في نسختها الرابعة.

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم - كاف، مساء اليوم الخميس، عن القائمة النهائية لأفضل 5 لاعبين مرشحين للمنافسة على جائزة أفضل لاعب في أفريقيا خلال العام الحالي 2024.

ويقام حفل كاف لتوزيع جوائز الأفضل، يوم الإثنين المقبل، في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة، بمدينة مراكش في المغرب.

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم - كاف، مساء اليوم الخميس، عن القائمة النهائية لأفضل ثلاثة مرشحين للمنافسة على جائزة أفضل حارس مرمى في أفريقيا 2024.

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم - كاف، مساء اليوم الخميس، القائمة النهائية للمدربين المرشحين للتتويج بجائزة أفضل مدرب في القارة الأفريقية خلال العام الحالي 2024.

تصدر حكم الساحة، زياد مأمون، موقع التواصل الاجتماعي، فيس بوك، بعدما أنقذ مدافع فريق إبشواي من الموت عقب بلعه لسانه خلال مباراة مركز شباب الفيوم في دوري الدرجة الثالثة.

وفوجئ الحكم زياد مأمون بعد احتساب ضربة مرمى، بسقوط لاعب أبشواي، وبالذهاب للاعب لاحظ الحكم وجود تشنجات فقام بفتح فمه والضغط على فك اللاعب واستدعاء الإسعاف والجهاز الطبي لإنقاذ اللاعب.

كشف مصدر داخل نادي كشف مصدر داخل نادي الزمالك موقف الإدارة من التعاقد مع البرازيلي روجيرو ميكالي مدرب منتخب الشباب.

ويبحث مجلس إدارة نادي الزمالك في الوقت الحالي، على خليفة للبرتغالي جوزيه جوميز الذي رحل عن الأبيض.

خاض الفريق الأول لكرة القدم بـ النادي الأهلي مرانه الثاني في العاصمة القطرية الدوحة، وذلك في إطار استعدادات الفريق لمواجهة باتشوكا المكسيكي في نصف نهائي بطولة كأس إنتركونتيننتال.

ويلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي فريق باتشوكا المكسيكي في نصف نهائي بطولة كأس الإنتركونتيننتال، وذلك بعد فوز الفريق المكسيكي أمس على بوتافوجو البرازيلي بثلاثية نظيفة.

سقط فريق نيس الفرنسي في فخ الخسارة أمام نظيره سان جيلواز البلجيكي بنتيجة 1-2 في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب ملعب جوزيف ماريان مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات بطولة الدوري الأوروبي.

وخلت قائمة نيس من مشاركة محمد عبد المنعم، نجم منتخب مصر، الذي يواصل الغياب، بعد استبعاده من مواجهة الفريق الأخيرة ببطولة الدوري الفرنسي ضد لو هافر.

انتهت مباراة فيكتوريا بلزن التشيكي ضد مانشستر يونايتد الإنجليزي بنتيجة 2-1 للشياطين الحمر، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الخميس، على ملعب دووسان أرينا، في إطار منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري الأوروبي.

وكعادته، قام المدرب البرتغالي بإجراء بعض التعديلات على التشكيلة، التي بدأ بها الليلة، الثنائي ماركوس راشفورد وجوشوا زيركزي إلى جانب أماد ديالو في خط هجوم مانشستر يونايتد.

انتهت مباراة فريق روما الإيطالي ضد سبورتنج براجا البرتغالي بنتيجة 0/3 للذئاب، في المباراة التي جرت مساء اليوم الخميس، على ملعب الأولمبيكو، ضمن منافسات الجولة السادسة من مسابقة الدوري الأوروبي.

وأصبحت مرحلة المجموعات من الدوري الأوروبي عبارة عن دوري تضم 36 فريقًا، يواجه كل فريق ثمانية فرق مختلفة أربعة على أرضه وأربعة خارجها.

سجل سعود عبد الحميد، لاعب منتخب السعودية، والمحترف في صفوف روما الإيطالي، أول أهدافه مع الذئاب منذ انضمامه إلى صفوفه خلال فترة الانتقالات الماضية.

هدف سعود عبد الحميد الأول تم تسجيله في شباك فريق سبورتنج براجا البرتغالي في الدقيقة 47، ضمن منافسات الجولة السادسة من مرحلة الدوري في مسابقة الدوري الأوروبي.

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