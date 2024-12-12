الخميس 12 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

عقبة وحيدة تمنع الزمالك من إتمام التفاوض مع ميكالي لتدريب الفريق

ميكالي
ميكالي

كشف مصدر داخل نادي كشف مصدر داخل نادي الزمالك موقف الإدارة من التعاقد مع البرازيلي روجيرو ميكالي مدرب منتخب الشباب.

ويبحث مجلس إدارة نادي الزمالك في الوقت الحالي، على خليفة للبرتغالي جوزيه جوميز الذي رحل عن الأبيض.

شرط وحيد من الزمالك لتولي ميكالي تدريب الفريق

وقال المصدر إن اسم ميكالي طرح على مجلس إدارة الزمالك ولقى قبولا واسعا.

وأشار المصدر إلى أن إدارة الزمالك كانت تريد التعاقد مع ميكالي من قبل ولذلك لا خلاف على توليه مهمة تدريب الفريق.

وأضاف: الشرط الوحيد لتدريب ميكالي فريق الزمالك أن يكون حرا بسبب الأزمة المالية التي يمر بها النادي، ولن يستطيع دفع الشرط الجزائي، لأنه مستمر حتى الأن مع منتخب الشباب بشكل طبيعي.

وواصل: أسهم ميكالي في تدريب الزمالك منخفضة لارتباطه بعقد مع منتخب الشباب ولكن فنيا المدرب خيار مميز لتدريب الزمالك.

فيما كشف مصدر داخل الجهاز الفني بالزمالك عن 4 أسباب لرحيل البرتغالي جوزيه جوميز،عن تدريب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك.

ووفقا للمصدر فإن الراتب المعروض عليه من الفتح السعودي ضخم جدا ويعادل أضعاف راتبه في القلعة البيضاء ولكنه ليس السبب الرئيسي في رحيله عن جدران ميت عقبة.

 

أسباب رحيل جوميز عن الزمالك

وقال المصدر إن من أسباب رحيل جوميز عن الزمالك 

1- عدم الانتظام في دفع راتب الجهاز الفني واللاعبين ما يسبب عدم استقرار الفريق

2- عدم التعاقد مع الصفقات التي اختارها في الصيف الماضي وأبرزها أوفي إيجاريا، بل والتعاقد مع صفقات دون رغبته.

3- تسريب أخبار الفريق ومن بينها التشكيل قبل خوض المباريات بشكل مستمر قبل معظم مباريات الزمالك.

جوميز يعلن رحيله عن الزمالك 

وقال جوميز في بيان رحيله عن الزمالك: "بقلب مثقل ودموع تنهمر على وجهي أكتب هذه الكلمات، لقد وضع الله في طريقي هذا الامتياز والشرف العظيم لخدمة هذا النادي العظيم الزمالك، لقد حالفني الحظ بلقاء هؤلاء المديرين الذين وظفوني، وبالتالي فتحوا لي أبواب التواجد في مصر، والتدريب بكرة القدم المصرية وسمحوا لي بالتعرف على شعبها الاستثنائي الذي وقعت في حبه، أشعر بحب لا ينتهي للشعب المصري بشكل عام وللمشجعين المتحمسين للزمالك بشكل خاص، ممتن للرئيس الذي منحني هذه الفرصة وأحمل في قلبي جميع اللاعبين الذين عملت معهم كانوا ومازالوا أبطالًا ومقاتلين فازوا معي ببطولتين مهمتين في الأشهر العشرة الماضية".

وأضاف: "شكرًا لكم أيها الشعب المصري على كل هذا الود، وشكر خاص جدًّا لجماهير الزمالك، المحاربين الذين ساعدونا على الفوز، بدون أي مشاعر سيئة تجاه أي شخص. خلال هذه الفترة كنت أرفض الكثير من العروض الجيدة جدًّا، لأنني أحب الزمالك، لكنني قررت الآن إنهاء عقدي مع الزمالك لأنني أشعر أن الظروف اللازمة لمواصلة جلب الألقاب لجماهيرنا غير متوفرة، أتمنى أن يتحسن كل شيء من أجل الزمالك العملاق".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الزمالك مدرب الزمالك الجديد ميكالي جوميز نادي الزمالك

مواد متعلقة

حقيقة اقتراب حسام البدري من تدريب الزمالك

كواليس مران الزمالك الأول تحت قيادة الجهاز الفني المؤقت (صور)

بشعار القوس والسهم، الفتح السعودي يعلن التعاقد مع جوميز (فيديو)

مسيرة حافلة لـ جوميز مع الزمالك (إنفوجراف)

ناصر منسي يوجه رسالة مؤثرة إلى جوميز بعد رحيله

بعد رحيل جوميز، أحمد مجدي وحازم إمام يقودان الزمالك أمام المصري

مجلس إدارة الزمالك يفاضل بين 3 مدربين أجانب لخلافة جوميز

الكونفيدرالية والسوبر الأفريقي، مسيرة حافلة لـ جوميز مع الزمالك

الأكثر قراءة

وفاة الممثل التونسي فتحي الهداوي

ارتفاع كبير في سعر الدولار بختام تعاملات اليوم الخميس بالبنك المركزي

الحكومة الجديدة في سوريا تشكر 7 دول عربية لهذا السبب

عقبة وحيدة تمنع الزمالك من إتمام التفاوض مع ميكالي لتدريب الفريق

قرارات جريئة للأعلى لتنظيم الإعلام، إلغاء فقرات تحليل أداء الحكام ومنع البث المباشر للبرامج الرياضية بعد 12 صباحا

تراجع أسعار الذهب اليوم الخميس 12 ديسمبر 2024 (آخر تحديث)

السيسي ورئيس وزراء العراق يبحثان الأوضاع في سوريا وسبل استعادة الأمن والاستقرار

تفاصيل توفير 4 آلاف فرصة عمل بالقطاع الخاص بالقليوبية، وخطوات التقديم

منوعات

المزيد

ألمانيا تطالب مواطنيها بالتزود بالماء والغذاء لمدة 3 أيام، ما القصة؟

روسيا توسع قائمة الدول المسموح لمواطنيها دخول أراضيها بتأشيرة إلكترونية

بعد مصرع 134 شخصا، سجن صاحب قاعة أفراح بالعراق 10 سنوات

تأجيل جديد لعودة المركبة Cargo Dragon إلى الأرض

المزيد

خدمات

المزيد

140 ألف جنيه سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الخميس في الأسواق

تعرف على أسعار الزيت مساء اليوم الخميس 12-12-2024 في الأسواق

تبدأ من 260 جنيهًا، تعرف على أرخص أسعار الدفايات في الأسواق

سعر طن النحاس في البورصات العالمية اليوم الخميس 12 ديسمبر 2024

المزيد

انفوجراف

قيمة الجوائز المالية لبطولة الإنتركونتننتال (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

خواطر الشعراوي، قصة جماعة من اليهود قرأوا التوراة غير المحرفة (فيديو)

تفسير حلم الصلاة في المنام وعلاقته بالتخلص من الهموم

أسماء سورة النازعات وفضلها وسبب نزولها

المزيد
الجريدة الرسمية