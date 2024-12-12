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رياضة

روما يفوز على سبورتنج براجا بثلاثية نظيفة في الدوري الأوروبي

روما، فيتو
روما، فيتو

انتهت مباراة فريق روما الإيطالي ضد سبورتنج براجا البرتغالي بنتيجة 0/3 للذئاب، في المباراة التي جرت مساء اليوم الخميس، على ملعب الأولمبيكو، ضمن منافسات الجولة السادسة من مسابقة الدوري الأوروبي.

سجل لورينزو بيليجريني هدف فريق روما الأول في مرمى سبورتنج براجا في الدقيقة 11، وأضاف سعود عبد الحميد لهدف الثاني في الدقيقة 47، ثم ماريو هيرموسو في الوقت بدل الضائع.

تشكيل سبورتنج براجا أمام روما

تشكيل روما ضد سبورتنج براجا

حراسة المرمى: سفيلار.

خط الدفاع: مانشيني، هوميلز، نديكا، سعود عبد الحميد.

خط الوسط: بيسيلي، كونيه، زاليفسكي.

خط الهجوم: سولي، بيلجريني، باولو ديبالا.

فوز بيلباو على فنربخشة في الدوري الأوروبي

الدوري الأوروبي، قاد نيكو ويليامز نجم أتلتيك بيلباو الإسباني، فريقه للفوز على فنربخشة التركي، بثنائية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة السادسة من مرحلة الدوري ببطولة الدوري الأوروبي.

وسجل نيكو ويليامز هدفين قاد بهم أتلتيك بيلباو للفوز على فنربخشة، إلا أن اللاعب الشاب تعرض لإصابة خطيرة في الركبة حيث سقط على الأرض متألمًا في ركبته اليمنى قبل 5 دقائق من صافرة النهاية، وتم استدعاء المساعدين لكنه لم يتمكن من الاستمرار وخرج من الملعب وهو يعرج وبدا متأثرًا بشدة من الإصابة، ليشارك أليكس بيرنجر بدلًا منه.

نظام بطولة الدوري الأوروبي

وأصبحت مرحلة المجموعات من الدوري الأوروبي عبارة عن دوري تضم 36 فريقًا، يواجه كل فريق ثمانية فرق مختلفة أربعة على أرضه وأربعة خارجها.

وتتقدم الفرق الثمانية الأولى بشكل عام مباشرة إلى دور الستة عشر والفرق التي تنتهي من المركز التاسع إلى الرابع والعشرين ستتنافس في مرحلة خروج المغلوب، حيث يتأهل الفائزون إلى دور الستة عشر، ومن ثم يتم لعب دور خروج المغلوب مباشرة.

والفرق التي تنتهي في المركز الخامس والعشرين أو أقل في مرحلة الدوري، سيتم إقصاؤها.

وسيتم تصنيف الفرق في أربعة أوعية، وسيتم بعد ذلك سحب كل فريق ضد خصمين من كل وعاء، أحدهما سيلعب على أرضه والآخر خارج أرضه.

في مرحلة الدوري، لا يمكن للفرق مواجهة خصوم من بلدها ويمكن بحد أقصى مواجهة فريقين من نفس البلد.

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