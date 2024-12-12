ارتفاع معظم أسواق الخليج مع توقعات خفض الفائدة بالولايات المتحدة

سجلت معظم أسواق الأسهم في منطقة الخليج، اليوم الخميس، ارتفاعات ملحوظة تماشيا مع صعود الأسهم العالمية بعد أن عززت بيانات التضخم في الولايات المتحدة الرهانات والتوقعات على خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة خلال اجتماعه المرتقب الأسبوع المقبل.

أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة تسجل أكبر زيادة في 7 شهور

وكان تقرير وزارة العمل الأمريكية الصادر أمس الأربعاء؛ قد أظهر أن أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة في نوفمبر سجلت أكبر زيادة لها في سبعة أشهر.

ارتفاع التوقعات بشأن خفض أسعار الفائدة الأمريكية

ويرى محللو الأسواق أن هناك فرصة قدرها 97% تقريبا لخفض أسعار الفائدة الأمريكية بمقدار 25 نقطة أساس الأسبوع المقبل، مقارنة مع فرصة كانت تبلغ 86% قبل صدور البيانات.

تحركات الأسهم في دول الخليج

وعن أبرز أداءات الأسهم في أسواق دول الخليج خلال ختام تعاملات اليوم الخميس؛ فجاءت كالأتي:

ارتفاع مؤشر دبي المالي نحو 0.3%

ارتفع مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 0.3 %مع تسجيل مكاسب في معظم القطاعات.

وصعد سهم إعمار العقارية 1.6% وسهم بنك الإمارات دبي الوطني1%.

أداء بورصات الخليج، فيتو

ارتفاع المؤشر القياسي في أبوظبي 0.1 %

وارتفع المؤشر القياسي في أبوظبي 0.1 % مواصلا المكاسب للجلسة الثانية على التوالي، مع صعود سهم مجموعة ألفا ظبي القابضة 2.9 % وسهم بنك أبوظبي التجاري 2.3 %.

المؤشر القياسي في قطر يواصل المكاسب للجلسة الرابعة

كما واصل المؤشر القياسي في قطر المكاسب للجلسة الرابعة على التوالي؛ مغلقًا على ارتفاع 0.2% مع تسجيل مكاسب في جميع القطاعات تقريبا.

وارتفع سهم بنك الدوحة 1.8% وسهم شركة مسيعيد للبتروكيماويات 0.9%.

وكانت وزارة المالية القطرية أعلنت أمس الأربعاء إن قطر سجلت فائضا في الميزانية بلغ 100 مليون ريال (27.43 مليون دولار) في الربع الثالث من 2024.

انخفاض المؤشر القياسي في السوق السعودي

وعلى صعيد أخر؛ المؤشر القياسي في السوق السعودي خالف الاتجاه وانخفض 0.4 % مواصلا الخسائر للجلسة الثانية على التوالي، مع تسجيل مكاسب أسبوعية للأسبوع الثاني على التوالي.

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