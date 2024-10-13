تعرف على تأثيرات الأحداث في الشرق الأوسط على بورصات الخليج

قالت حنان رمسيس خبيرة أسواق المال، انه شهدت البورصات الخليجية أسبوع من التداولات سيطرت فيه التداعيات الجيوسياسية على المشهد الاقتصادي العالمي وتترجم في شكل مخاوف وحذر وترقب في اسواق المال وانعكست على مؤشرات البورصات.



ففي المملكة العربية السعودية



بدعم من أغلب القطاعات أغلق المؤشر السعودي تداولات الخميس في المنطقة الخضراء لكنه يظل دون مستوى 12 ألف نقطة رغم ارتفاعه بنهاية جلسة الأسبوع بأكثر من 0.5% ليغلق عند مستوى 11994 نقطة.



وخلال تعاملات الأسبوع عاد المؤشر للارتفاع قبيل ختام جلسة نهاية الأسبوع ليسجل ارتفاعات أسبوعية هامشية بلغت 0.3%، بعدما تكبد المؤشر خسائر الأسبوع الماضي بلغت 3.4% في أسوأ أداء أسبوعي منذ نهاية الأسبوع الأخير في مايو 2024 .



وتراجعت السيولة بالسوق السعودية لمستوى 5.8 مليار ريال مقابل 7.3 مليار ريال بنهاية جلسة الأربعاء. وكسا اللون الأخضر كافة القطاعات في مقدمتها المواد الأساسية بنسبة 1.15% والصناعة بـ 1 % والبنوك بنحو 1% والطاقة بـ 0.4%، والعقارات بـ 0.7% والاتصالات بـ 0.3%، فيما نالت الخسارة من المرافق العامة بـ 1.5% والصناديق العقارية بـ 0.6% ،وقد واصل الإنتاج الصناعي السعودي الارتفاع في أغسطس 2024 للشهر الثاني على التوالي بنسبة 1.0% مقارنة بالفترة نفسها من 2023 بدعم من ارتفاع نشاط التعدين واستغلال المحاجر ونشاط الصناعة التحويلية.



وفي قطر



أغلق مؤشر بورصة قطر دون تغيير في جلسة الخميس عند مستويات 10509 نقاط وسط تباين في أداء القياديات مع تراجع سهم بنك قطر الوطني بنسبة 0.1% مقابل ارتفاع سهم صناعات قطر بنسبة 0.4%.



وعلى مدار الأسبوع ارتفع المؤشر القطري بنسبة 0.4% في الأسبوع الثاني من أكتوبر بعد انخفاضه 1.1% في الأسبوع الذي سبقه.



وفي الكويت



تراجع مؤشر الكويت الأول بنسبة طفيفة بلغت 0.03% في جلسة الخميس مسجلًا رابع خسارة يومية على التوالي ، ولكنه ظل متراجعًا خلال الأسبوع بنسبة 0.05% ليتكبد ثالث خسارة أسبوعية على التوالي.



وفي أسواق الإمارات



ارتفع مؤشر سوق دبي بنسبة طفيفة بلغت أقل من 0.1% في جلسة الجمعة بدعم من ارتفاع سهم دو بنسبة 2.8% ليصل إلى أعلى مستوياته في نحو 3 سنوات.



وأعلنت شركة دو عن توسعها بإضافة وإطلاق علامتين تجارتين جديدتين في قطاعين جديدين هما DU Tech و DU Infra.



وعلى مدار الأسبوع ارتفع مؤشر دبي بنسبة 0.8% في الأسبوع الثاني من أكتوبر بعد انخفاضه 2.6% في الأسبوع الذي سبقه

كما ارتفع مؤشر فوتسي أبوظبي بنسبة 0.1% في جلسة الجمعة بعد أن قفز سهم فيرتيجلوب بأكثر من 10% مسجلًا أعلى مكاسب يومية في تاريخه.



وجاءت هذه المكاسب بعد أن حصلت شركة أدنوك على الموافقات النهائية المطلوبة للاستحواذ على حصة مسيطرة في فيرتيجلوب.



وعلى مدار الأسبوع ارتفع مؤشر أبوظبي بنسبة 0.9% في الأسبوع الثاني من أكتوبر بعد انخفاضه بنسبة 3% في الأسبوع الذي سبقه.



أما عن أسعار النفط والمرتبط به الأداء الاقتصادي لدول منطقة الخليج

ارتفعت أسعار خام برنت بنسبة 1.3% علي مستوي الأسبوع لتحقق ثاني مكاسب أسبوعية لها على التوالي مع استمرار مخاوف نقص الإمدادات مع احتمال نشوب صراع أوسع بالشرق الأوسط بالإضافة إلى تأثير الإعصار ميلتون في الولايات المتحدة،حيث حاولت بعض الأسواق تعويض خسائرها العميقة، معتمدة علي اندماجات واستحواذات وإعلانات متواليه عن نتائج اعمال الربع الثالث، ولكن كان لمخاوف المتعاملين الأجانب، وانخفاض السيولة التأثير علي عدم القدرة علي تعويض الخسائر بالكامل

ووجود حالة عدم اليقين والتي سيطرت على أوساط المتعاملين.