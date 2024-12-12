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وكيل رياضة الشرقية يتابع انطلاق فعاليات مشروع اللياقة البدنية

وكيل رياضة الشرقية
وكيل رياضة الشرقية يتابع انطلاق فعاليات مشروع اللياقة

أكد الدكتور محمود عبدالعظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة الشرقية  أن مشروع اللياقة البدنية يستهدف تدريب الشباب على اللياقة البدنية، وتشجيعهم على ممارسة الأنشطة الرياضية المختلفة.

تحقيق أكبر مشاركة لممارسة النشاط الرياضى

يأتي ذلك لتحقيق أكبر مشاركة لممارسة النشاط الرياضي لما له من أثر سليم وصحي، ويتم توفير أدوات التدريب من كرات وأقماع ووسائل رياضية، وبناء أجسام رياضية والاهتمام باللياقة البدنية للبنين والبنات. 

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يتم التدريب باستاد جامعة الزقازيق

يتم ذلك فى ستاد جامعة الزقازيق بحضور الدكتور وائل فهمي مدير ادارة التنمية الرياضية بالمديرية حيث يأتي ذلك ضمن الدور المجتمعي والخدمي الذى تقوم به وزارة الشباب والرياضة، لتشجيع ممارسة الرياضة فى كل مكان بصورة مستمرة، تحت اشراف الإدارة المركزية للتنمية الرياضية،  والإدارة العامة للقاعدة الشعبية.

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رعاية المحافظ  ووزير الشباب 

وتحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة والمهندس حازم الأشمونى محافظ الشرقية، وتوجهيات الدكتور اشرف البيجرمى رئيس قطاع الرياضة، الدكتور عمرو الحداد رئيس الادارة المركزية للتنمية الرياضية ووكيل الوزارة، واشراف الدكتورة غادة جمال مدير عام الادارة العامة للقاعدة الشعبية والدكتور أحمد ابراهيم وكيل المديرية للرياضة، والدكتور وائل فهمى مدير إدارة التنمية الرياضية.

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